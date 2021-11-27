В Алматы дуб рухнул на легковую машину

Фото: Кадр с видео
Видео вырванного с корнем дерева, упавшего на машину, появилось в инстаграм-паблике.
Как сообщили в управлении городской мобильности, сотрудники управления выехали на место происшествия. В ходе выезда было установлено, что упавшее дерево - усохший дуб краснокнижный, имевший стволовую и корневую гниль.
Факта механических и антропогенных воздействий не обнаружено. Администратором бюджетных программ по содержанию и защите зеленых насаждений на землях общего пользования являются аппараты акимов районов. На данный момент дерево убрано органами ЧС и подрядной организацией аппарата акима Медеуского района", - сообщили в управление городской мобильности.
Как сообщалось ранее, сильный ветер обрушил ограждение домов в населенных пунктах, повалил деревья в Жамбылской области.