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Сильный ветер обрушился на Жамбылскую область

17.11.2021, 14:27 43660
Сильный ветер обрушился на Жамбылскую область
Фото: instagram / onlinetaraz
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сильный ветер обрушил ограждение домов в населенных пунктах, повалил деревья в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Упавшие из-за сильного ветра деревья, заборы и отлетевшие крыши домов повредили газопроводы на улицах Тараза. 
 

Во избежание аварийных ситуаций газовики прекращают подачу газа в поврежденные трубопроводы. До 12.00 в городе Таразе зафиксировано 25 случаев обрушения деревьев на газопроводы, в Жамбылском районе 16, в Жуалынском и Байзакском районах по одному случаю отключения газа в результате падения дерева и заборов на газопровод" - сообщает пресс-служба АО "КазТрансГаз Аймак".



 
Из-за сильных порывов ветра проведение работ по восстановлению газопроводов пока невозможно. Только после того, как ветер утихнет, газовики будут заниматься восстановлением разрушенных газопроводов и подачей газа.
 
Об усилении ветра в регионе предупреждают также полицейские:
 
 - водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;
 
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
 
- соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;
 
- отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;
 
- избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.
 

Просим горожан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома", - обратились к жителям региона в ДП Жамбылской области.



 
 

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В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

17.11.2021, 20:52 72793
В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки
Фото: Новости Харькова
АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, сообщает Polisia.kz
 
Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего. На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
 
17 ноября в Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия.
 

Землетрясение произошло в 396 километрах от Алматы

17.11.2021, 20:45 76033
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 ноября, в 17 часов 17 минут 15 секунд, по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 396 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Жители Тараза сообщили в соцсетях, что почувствовали поземные толчки.
 

В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус

17.11.2021, 17:43 106192
В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 17 НОЯБРЯ - Житель Акмолинской области угнал автобус в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября, около 08.20, житель города Атырау сообщил оператору 102 о пропаже припаркованного автобуса. Полицейские по поступившему сообщению от 42-летнего потерпевшего сразу приступили к розыскным работам.
 
В результате с помощью сотрудников Центра оперативного управления УП города Атырау был задержан 30-летний житель Акмолинской области.
 
 В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
 
 

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