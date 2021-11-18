Сильный ветер обрушился на Жамбылскую область

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ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сильный ветер обрушил ограждение домов в населенных пунктах, повалил деревья в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Упавшие из-за сильного ветра деревья, заборы и отлетевшие крыши домов повредили газопроводы на улицах Тараза.

Во избежание аварийных ситуаций газовики прекращают подачу газа в поврежденные трубопроводы. До 12.00 в городе Таразе зафиксировано 25 случаев обрушения деревьев на газопроводы, в Жамбылском районе 16, в Жуалынском и Байзакском районах по одному случаю отключения газа в результате падения дерева и заборов на газопровод" - сообщает пресс-служба АО "КазТрансГаз Аймак".









Из-за сильных порывов ветра проведение работ по восстановлению газопроводов пока невозможно. Только после того, как ветер утихнет, газовики будут заниматься восстановлением разрушенных газопроводов и подачей газа.

Об усилении ветра в регионе предупреждают также полицейские:

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

- соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;

- отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

Просим горожан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома", - обратились к жителям региона в ДП Жамбылской области.







