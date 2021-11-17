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В Алматы и восьми областях объявили штормовое предупреждение

16.11.2021, 21:21 192889
В Алматы и восьми областях объявили штормовое предупреждение
Фото: ОТВ
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 17 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег. На северо-западе туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 17 ноября на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
17 ноября на севере, западе Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы днем 17 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем 17, сутки 18 ноября временами туман, гололед.
 
Днем в Западно-Казахстанской области на северо-востоке ожидаются туман, гололед.
 
17 ноября в центре и на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
Днем 17 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области низовая метель. На юго-востоке области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на западе области порывы 25 метров в секунду. 
 
17 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.
 
17 ноября днем на юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На западе, севере области метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в западной части области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 

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Казахстанская делегация отдала дань памяти подвигу бойцов легендарной Панфиловской дивизии

17.11.2021, 18:43 13798
Фото: Посольство РК в РФ
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Делегация Республики Казахстан приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия бессмертного подвига бойцов легендарной Панфиловской дивизии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Почтить память героев в Волоколамск прибыли дипломаты посольства Казахстана в России, представитель Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгар, представитель акимата Алматы Жанибек Каратаев, представитель Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра в Москве отец Сергий.
 
16 ноября 1941 года, под Волоколамском, в районе разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, произошел бой между воинами 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова и колонной немецких танков, пытавшихся прорваться к Москве, в результате чего противник был остановлен.
 
В ходе памятной церемонии казахстанская делегация возложила цветы к братской могиле героев-панфиловцев в деревне Нелидово, Мемориалу героям-панфиловцам в Дубосеково, Вечному огню и бюстам героев-панфиловцев в Волоколамске, сообщили в посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации.
 
После возложения цветов прозвучал символический Выстрел памяти - из 76-миллимитровой дивизионной пушки ЗИС-3 - самой массовой пушки Великой Отечественной войны. Орудийный расчет составили правнуки тех, кто 80 лет назад сражался в битве под Москвой.
 
В рамках церемонии состоялся торжественный обмен капсулами с казахстанской землей, которую привез представитель акимата Алматы Жанибек Каратаев, и землей с Волоколамского рубежа, где герои совершили свой бессмертный подвиг. Планируется, что волоколамская земля будет перенесена в Парк 28-ми Панфиловцев в Алматы - город, где формировалась Панфиловская дивизия.
 
Выступая на торжественной церемонии, советник-посланник Посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров отметил, что на защиту Родины грудью встали представители всех советских республик. 
 

Именно тогда ярко проявилось братство, скрепленное на полях сражений кровью казахского, русского, кыргызского и других советских народов. В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются только при условии консолидации всего общества. Наша сегодняшняя святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая ее следующим поколениям", - подчеркнул дипломат.

 
Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отметил, что тот суровый ноябрь навсегда кровью вписан в летопись истории нашей страны. 
 

Мужество и героизм панфиловцев стали образцом высочайшей доблести и любви к Родине. Они показали нам пример единства разных народов перед лицом общего врага. Их подвиг стал основой для последующего перелома, окончательно сломавшего планы немцев по молниеносному захвату территории страны. Мы помним каждого, мы делаем всё, чтобы память о героях жила не только в сердцах ныне живущих, но чтобы она нашла продолжение в наших детях и внуках", - подчеркнул Михаил Сылка.

 
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Маслов, вспоминая те суровые дни, отметил, что панфиловцы фактически сделали невозможное: задержали противника на несколько дней, что дало возможность советским дивизиям подготовиться к решающему контрнаступлению под Москвой. По его словам, подвиг у разъезда Дубосеково поднял боевой дух сражавшихся на фронте солдат и вселил в них веру в будущий окончательный разгром врага.
 
Профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор исторических наук Лайла Ахметова, долгие годы посвятившая изучению истории Панфиловской дивизии, назвала Волоколамскую землю святой для каждого казаха, русского, киргиза. "Здесь - основа нашей братской дружбы. Мы должны чтить и помнить свою историю. В этом году создана Международная Ассоциация потомков и друзей панфиловцев, объединяющая на сегодня более 150 человек из 12 стран. Одна из наших целей - восстановить поименно личный состав 316-й стрелковой дивизии. 95% человек уже известно, из них более 40% навсегда осталось здесь, в подмосковных лесах и полях", - рассказала ученый.
 
Важность сохранения исторической памяти подчеркнула внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова. "Ровно 5 лет назад в Волоколамске организовалось Международное Панфиловское движение стран СНГ. Его инициаторами выступили наши алматинские школьники. Сегодня движение объединяет более 100 тысяч человек в России, Казахстане, Кыргызстане. На днях в Казахстанско-Британском техническом университете будет открыта именная аудитория генерала Ивана Панфилова. Это первый случай в Казахстане, когда аудитория будет носить имя Героя Советского Союза", - рассказала она.

 

В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники

17.11.2021, 18:13 33454
В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 17 НОЯБРЯ - В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 14.40 17 ноября в городе Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 17.00 в горных районах выпало 20 сантиметров снега, в предгорных районах 10-15 сантиметров, в городе 5 сантиметров.
 

С начала снегопада силами 191 пескоразбрасывателя производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 640 тонн противогололедных материалов. Всего на уборке снега задействованы 554 единицы спецтехники и 1482 дорожных рабочих", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

 
Также ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.
 

После вечернего часа пик будут организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. В ночной период с 17 на 18 ноября планируется выход 491 единиц спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - проинформировали в ведомстве.

 
По прогнозу РГП "Казгидромет", выпадение снега ожидается до утра 18 ноября.
 
 

Юг Казахстана накрыла снежная буря, закрыт ряд дорог

17.11.2021, 16:12 42391
Юг Казахстана накрыла снежная буря, закрыт ряд дорог
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Юг Казахстана накрыла снежная буря. На отдельных участках автодорог введено ограничения движения для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Шымкент накрыла метель. Полицейские города призвали граждан быть более осторожными.
 

Уважаемые жители и гости города! Просим строго соблюдать меры предосторожности в связи с изменением погодных условий", - сообщает департамент полиции города Шымкент.


В связи с усилением ветра с порывами до 30 метров в секунду на территории Жамбылской области вождение становится опасным, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Для безопасности на дорогах департамент полиции Жамбылской области призывает граждан заранее планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимания на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта", - сообщает в инстаграм-паблике департамент полиции Жамбылской области.


Как сообщает пресс-служба МИИР РК, 17 ноября 2021 года, в 16.30, в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы - Ташкент - Термез на участке от 160-го до 238-го километра, от села Кенен до села Благовещенка.

В Алматы также начался снегопад. В городе работает 191 пескоразбрасыватель. 
 

Всего на уборке снега задействованы 554 единиц спецтехники и 1482 дорожных рабочих", - сообщает РСК Алматы.

 
 

Просим горожан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой надобности из дома", - обратились к жителям региона в ДП Жамбылской области.

 

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