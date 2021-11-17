В Алматы и восьми областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Делегация Республики Казахстан приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия бессмертного подвига бойцов легендарной Панфиловской дивизии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Почтить память героев в Волоколамск прибыли дипломаты посольства Казахстана в России, представитель Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгар, представитель акимата Алматы Жанибек Каратаев, представитель Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра в Москве отец Сергий.

16 ноября 1941 года, под Волоколамском, в районе разъезда Дубосеково и деревни Нелидово, произошел бой между воинами 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова и колонной немецких танков, пытавшихся прорваться к Москве, в результате чего противник был остановлен.

В ходе памятной церемонии казахстанская делегация возложила цветы к братской могиле героев-панфиловцев в деревне Нелидово, Мемориалу героям-панфиловцам в Дубосеково, Вечному огню и бюстам героев-панфиловцев в Волоколамске, сообщили в посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации.

После возложения цветов прозвучал символический Выстрел памяти - из 76-миллимитровой дивизионной пушки ЗИС-3 - самой массовой пушки Великой Отечественной войны. Орудийный расчет составили правнуки тех, кто 80 лет назад сражался в битве под Москвой.

В рамках церемонии состоялся торжественный обмен капсулами с казахстанской землей, которую привез представитель акимата Алматы Жанибек Каратаев, и землей с Волоколамского рубежа, где герои совершили свой бессмертный подвиг. Планируется, что волоколамская земля будет перенесена в Парк 28-ми Панфиловцев в Алматы - город, где формировалась Панфиловская дивизия.

Выступая на торжественной церемонии, советник-посланник Посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров отметил, что на защиту Родины грудью встали представители всех советских республик.

Именно тогда ярко проявилось братство, скрепленное на полях сражений кровью казахского, русского, кыргызского и других советских народов. В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются только при условии консолидации всего общества. Наша сегодняшняя святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая ее следующим поколениям", - подчеркнул дипломат.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка отметил, что тот суровый ноябрь навсегда кровью вписан в летопись истории нашей страны.

Мужество и героизм панфиловцев стали образцом высочайшей доблести и любви к Родине. Они показали нам пример единства разных народов перед лицом общего врага. Их подвиг стал основой для последующего перелома, окончательно сломавшего планы немцев по молниеносному захвату территории страны. Мы помним каждого, мы делаем всё, чтобы память о героях жила не только в сердцах ныне живущих, но чтобы она нашла продолжение в наших детях и внуках", - подчеркнул Михаил Сылка.

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Маслов, вспоминая те суровые дни, отметил, что панфиловцы фактически сделали невозможное: задержали противника на несколько дней, что дало возможность советским дивизиям подготовиться к решающему контрнаступлению под Москвой. По его словам, подвиг у разъезда Дубосеково поднял боевой дух сражавшихся на фронте солдат и вселил в них веру в будущий окончательный разгром врага.

Профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор исторических наук Лайла Ахметова, долгие годы посвятившая изучению истории Панфиловской дивизии, назвала Волоколамскую землю святой для каждого казаха, русского, киргиза. "Здесь - основа нашей братской дружбы. Мы должны чтить и помнить свою историю. В этом году создана Международная Ассоциация потомков и друзей панфиловцев, объединяющая на сегодня более 150 человек из 12 стран. Одна из наших целей - восстановить поименно личный состав 316-й стрелковой дивизии. 95% человек уже известно, из них более 40% навсегда осталось здесь, в подмосковных лесах и полях", - рассказала ученый.

Важность сохранения исторической памяти подчеркнула внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова. "Ровно 5 лет назад в Волоколамске организовалось Международное Панфиловское движение стран СНГ. Его инициаторами выступили наши алматинские школьники. Сегодня движение объединяет более 100 тысяч человек в России, Казахстане, Кыргызстане. На днях в Казахстанско-Британском техническом университете будет открыта именная аудитория генерала Ивана Панфилова. Это первый случай в Казахстане, когда аудитория будет носить имя Героя Советского Союза", - рассказала она.



