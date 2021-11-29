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В Алматинской области ребенок подавился игрушкой и умер

28.11.2021, 12:20 87697
В Алматинской области ребенок подавился игрушкой и умер
ТАЛДЫКОРГАН. 28 НОЯБРЯ - В Талгаре (Алматинская область) четырехлетняя девочка умерла в детском саду, подавившись игрушкой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по факту смерти ребенка, которая произошла 26 ноября в одном из детских садов Талгара, возбуждено уголовное дело.
 

При проведении судебно-медицинской экспертизы в горле ребенка обнаружен твердый пластмассовый предмет", - добавили в ведомстве. 

 
Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего).
 
Расследование взято на контроль.
 
19 ноября стало известно, что в Восточно-Казахстанской области во время праздничного застолья трехлетний ребенок подавился орехом и умер.
 

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В Шымкенте произошло смертельное ДТП из-за приступа эпилепсии у водителя

29.11.2021, 10:20 15607
В Шымкенте произошло смертельное ДТП из-за приступа эпилепсии у водителя
ШЫМКЕНТ. 29 НОЯБРЯ - 28 ноября в 17.30 в Шымкенте на пересечении улиц Акпан батыра и Маншук Маметовой у водителя Toyota Camry случился приступ эпилепсии за рулем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Шымкенте у водителя легкового автомобиля произошел приступ эпилепсии. Как сообщили очевидцы корреспондентам программы "Экстренный вызов", мужчина 35-40 лет потерял сознание. Неуправляемая иномарка врезалась в дерево, пишет Otyrar.kz.
 
В результате ДТП водителя зажало в автомобиле. На место происшествия вызвали службу спасения города Шымкента и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.
 
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции. В салоне автомобиля погибшего водителя находился пассажир. Он получил легкие ушибы.
 
Как пишет издание, эпилепсия является противопоказанием к получению водительских прав. Однако существует ряд исключительных случаев, когда людям, страдающим от этого недуга, все же могут выдать разрешение на управление авто. Не исключено, что погибший как раз относился к этой категории.

 

Сошедший в Алматы оползень перекрыл дорогу и повредил забор частного дома

27.11.2021, 21:13 150175
Сошедший в Алматы оползень перекрыл дорогу и повредил забор частного дома
Фото: Хабар 24
АЛМАТЫ. 27 НОЯБРЯ - В Алматы в микрорайоне Коктобе произошел сход 30 кубических метров земли, в результате перекрыта проселочная дорога и поврежден металлический забор дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДЧС Алматы рассказали, что оползень произошел из-за порыва трубопровода и размягчения грунта, сообщает "Экспресс К".

27 ноября, в 09.30, в Медеуском районе, в микрорайоне Коктобе, вблизи дома 35, по улице Бигельдинова, из-за порыва трубопровода и переувлажнения грунта произошел сход оплывины".


В департаменте сообщили, что в настоящее время проведены работы по расчистке дороги.


 

Четырех пропавших геологов нашли на зимовке в Актюбинской области

27.11.2021, 18:40 161002
Четырех пропавших геологов нашли на зимовке в Актюбинской области
Фото: Мой город
АКТОБЕ. 27 НОЯБРЯ - Четырех пропавших геологов нашли в Актюбинской области. Пропавших искали трое суток, в том числе с воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, 25 ноября 2021 года, примерно в 10.30, четверо геологов выехали на машине УАЗ из Карабутака в Талдык, далее должны были следовать в Кайынды, оттуда в Кайракты. На связь они выходили в тот же день вечером, в 18.00, не доезжая до села Талдык, и с тех пор о них было ничего неизвестно", - сообщает портал "Мой город"

ДЧС Актюбинской области
 
В поисково-спасательных работах участвовали 5 поисковых групп, в которых 33 человека и 8 единиц техники. Сегодня в 11.00 пропавших искали с помощью еврокоптера "Казавиаспаса" по маршруту Актобе - Кумсай - Кайракты - Кайынды - Милысай - Аралтогай.  


В 14.50 пропавшие сами вышли на связь, они нашлись на зимовке Кисыксай. Состояние хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Проводится работа по доставке геологов в село Карабутак Айтекебийского района", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

 

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