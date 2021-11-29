В Алматинской области ребенок подавился игрушкой и умер

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по факту смерти ребенка, которая произошла 26 ноября в одном из детских садов Талгара, возбуждено уголовное дело.
При проведении судебно-медицинской экспертизы в горле ребенка обнаружен твердый пластмассовый предмет", - добавили в ведомстве.
Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего).
Расследование взято на контроль.
19 ноября стало известно, что в Восточно-Казахстанской области во время праздничного застолья трехлетний ребенок подавился орехом и умер.