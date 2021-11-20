В Восточном Казахстане трехлетний ребенок подавился орехом и скончался

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 НОЯБРЯ - Трехлетний малыш в ВКО подавился орехом и скончался, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В управлении здравоохранения региона сообщили: сопровождающие, которые привезли мальчика в медучреждение, сказали, что он подавился грецким орехом, сообщает Noks.kz.
Сначала ребенка доставили в амбулаторию села Коктау. Там ему оказали неотложную помощь, но извлечь инородное тело из дыхательных путей не удалось. Тогда мальчика привезли в районную больницу Урджарского района, где ему стали оказывать медицинскую помощь, на тот момент у него уже была серьезная дыхательная недостаточность. Ребенку сделали трахеостомию, но безуспешно. Врачи сделали все возможное", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.
Сообщается, что ребенок с родителями приехали в гости на свадебное торжество из другого населенного пункта. Мероприятие прошло 9 ноября, инцидент с малышом - 11 ноября.