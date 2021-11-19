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Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень

18.11.2021, 11:55 46495
Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень
ТАРАЗ. 18 НОЯБРЯ - В селе Жалпактобе Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Юношу, во время сильного ветра находившегося на крыше частного жилого дома, снесло на землю. Он скончался до приезда скорой помощи, сообщает телеканал "Хабар24".
  
Отмечается, что порывы ветра в Таразе достигали 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них десять были госпитализированы, в том числе трое детей. Остальных после осмотра отпустили домой.

 

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В Усть-Каменогорске полицейские задержали окровавленного мужчину

18.11.2021, 20:41 18793
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 НОЯБРЯ - 17 ноября очевидцы засняли окровавленного мужчину, который громко кричал и привлек внимание нескольких сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, горожанин сам нанес себе травму в подъезде многоэтажки, пытаясь совершить суицид, сообщает YK-news.kz.
 
В департаменте полиции ВКО сообщили, что герой любительской видеозаписи - 1984 года рождения.
 
Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства).
 
 

В ВКО из-за сильного ветра с крыш зданий сорвало кровлю

18.11.2021, 18:28 31618
В ВКО из-за сильного ветра с крыш зданий сорвало кровлю
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области из-за сильного ветра с крыш нескольких зданий сорвало кровлю. ДЧС области просит граждан быть осторожными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в городе Аягозе и в Уланском районе, в селе Бестерек, из-за сильных порывов ветра сорвана кровля со зданий. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

 
В ведомстве сообщили, что на 18 ноября в области объявлено штормовое предупреждение: ожидается снег, ночью на севере области сильный снег. На юге, северо-востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, до 15-20 метров в секунду, на юге, северо-востоке области порывы до 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.
 
 

Нетрезвый мужчина повредил несколько машин в Нур-Султане

18.11.2021, 15:30 53893
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В Нур-Султане пьяный хулиган повредил несколько автомашин в районе ЭКСПО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

18 ноября, в 00.58, на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина возле ЖК "Виват променад" пинает автомобили, припаркованные вдоль дороги на проезжей части. Жители дома самостоятельно задержали хулигана и передали сотрудникам полиции. Им оказался 30-летний житель города. В общей сложности хулиган повредил шесть автомобилей, владельцы которых обратились в полицию. Сумма ущерба устанавливается", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
Молодого человека доставили на медицинское освидетельствование, согласно которому он находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. В полиции парень не смог дать объяснения своим хулиганским действиям.
 
В отношении задержанного проводится досудебное расследование. 
 

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