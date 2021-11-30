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В Костанайской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом

29.11.2021, 18:11 26245
В Костанайской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом
Фото: ng.kz
КОСТАНАЙ. 29 НОЯБРЯ - В Костанайской области на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с грузовым поездом сообщением Костанай - Тобол, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Костанайский региональный портал "Наша газета", дорожно-транспортное происшествие произошло 27 ноября, около 5 часов утра, в 1 километре от станции Елизаветинка в районе Беимбета Майлина. 
 

30-летний гражданин Республики Узбекистан, управляя автомашиной марки Volvo, не уступил дорогу и выехал на железнодорожный переезд. На переезде он столкнулся с грузовым поездом сообщением Костанай - Тобол под управлением 34-летнего машиниста локомотива, который пытался экстренно затормозить. В результате ДТП водитель и пассажир Volvo с различными травмами доставлены в Рудненскую больницу, назначено амбулаторное лечение", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Машинист телесных повреждений не получил. Локомотив продолжил движение через 36 минут. В отношении водителя Volvo составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях.
 
Как сообщалось ранее, в Актюбинской области за два дня под колеса авто попали двое детей.
 

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