В Костанайской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом

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Как сообщает Костанайский региональный портал "Наша газета", дорожно-транспортное происшествие произошло 27 ноября, около 5 часов утра, в 1 километре от станции Елизаветинка в районе Беимбета Майлина.
30-летний гражданин Республики Узбекистан, управляя автомашиной марки Volvo, не уступил дорогу и выехал на железнодорожный переезд. На переезде он столкнулся с грузовым поездом сообщением Костанай - Тобол под управлением 34-летнего машиниста локомотива, который пытался экстренно затормозить. В результате ДТП водитель и пассажир Volvo с различными травмами доставлены в Рудненскую больницу, назначено амбулаторное лечение", - сообщили в областном департаменте полиции.
Машинист телесных повреждений не получил. Локомотив продолжил движение через 36 минут. В отношении водителя Volvo составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Как сообщалось ранее, в Актюбинской области за два дня под колеса авто попали двое детей.