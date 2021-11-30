В Костанайской области автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Фото: Polisia.kz

КЫЗЫЛОРДА. 29 НОЯБРЯ - 29 ноября, около 04.20, в управление полиции Кызылорды поступило сообщение о том, что 27-летний житель города, находясь за рулем Daewoo Nexia, опрокинулся в реку Сырдарья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Находившийся в автомобиле пассажир выбрался на берег своими силами, а водитель погиб. Сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы, сообщает Polisia.kz

На место происшествия привлечены специальные технические средства ДЧС, оперативно-спасательный отряд, который вытащил автомобиль из реки около 09.00.