В Актюбинской области под колеса авто попали двое детей

Как сообщает Polisia.kz, 26 ноября в Алге водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь по улице Есет батыра, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, и допустил наезд на него. В результате ДТП 9-летняя девочка доставлена в ОДКБ города Актобе.
27 ноября в Кандыагаше водитель автомашины Audi-80 по улице Жамбыла, возле средней школы №5, допустил наезд на 10-летнего пешехода. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка доставлена в ЦРБ города Кандыагашв.
Ранее сообщалось, что в Семее двоих детей сбили на пешеходном переходе.