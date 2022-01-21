В Актюбинской области в ходе беспорядков ликвидирован участник террористической акции

Фото: instagram/yaalmatinets.kz
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - Из-за угрозы взрыва в седьмой городской больнице пришлось спустить запас кислорода. Об этом рассказал руководитель общественного объединения "Я - алматинец", депутат городского маслихата Константин Авершин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время январских беспорядков в Алматы медики оказались в эпицентре событий. Оказывая помощь раненым, сотрудники больниц оперативно принимали решения по обеспечению безопасности.
По словам Авершина, вооруженные участники беспорядков окружили седьмую городскую больницу, пишет Kazpravda.kz
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Как рассказывали сами врачи, им пришлось по указке силовых структур спустить недельный запас кислорода, так как планировалась силовая спецоперация. Был риск того, что в резервуар попадет шальная пуля и произойдет взрыв", - рассказал руководитель объединения.
В разгар событий волонтеры объединения "Я - алмаатинец" вместе с единомышленников оперативно организовывали горячее питание и доставку продуктов. Также они, рискуя жизнями, помогали медикам, полицейским и гражданам, в том числе вынося пострадавших из разъяренной толпы.
К примеру, наш Жандос Сеит, не самый спортивный, но очень дружелюбный активист, вместе с другими горожанами из-под рук, ног, палок и арматуры разъяренной толпы вытащил двух раненых сотрудников правоохранительных органов, тем самым спас им жизни, при этом рискуя своей, и это без пафоса", - рассказал Авершин.
По его словам, Жандос также дежурил в городской клинической больнице №7 и в БСМП, помогал персоналу принимать раненых и пострадавших. Потом содействовал в доставке продуктов в детские дома, горячего питания медикам, правоохранителям.
На передовой во время январских событий были Канат Садыкхан и Саида Таукелева, мама двоих детей, член попечительского совета нового социального фонда "?аза?стан хал?ына" ("Народу Казахстана"), представители Союза ветеранов объединенных сил специального назначение "Барс" и многие другие представители добровольческих организаций.
Эти ребята отбивали у разъяренной толпы сотрудников правоохранительных органов, курсантов погранучилища. В общей сложности они спасли 30 человек... Часть депутатов городского маслихата оперативно подключилась к нашей работе, снабжали продуктами больницы, блокпосты. Не остались в стороне и волонтеры-поисковики из Lider.kz. Руководитель-координатор команды по Алматы и Алматинской области Дильмира Блатц вместе с единомышленниками даже во время беспорядков, подвергаясь большому риску, развозила еду, продукты, медикаменты нуждающимся, участвовала в поиске пропавших людей. После январских событий Дильмира и ее команда направились на помощь в расчистке и уборке разрушенных зданий и помещений", - отметил Авершин.
В свою очередь владельцы ресторанов и других точек общественного питания, несмотря на огромные финансовые потери при погромах заведений, продолжали помогать другим.
Некоторые из них подключали свои кухни и кормили на блокпостах, врачей. Ну что тут можно сказать? Это крутые ребята, настоящие герои!" - подчеркнул Авершин.
Я - алматинец" существует более пяти лет. Уже в 2015 году добровольцы помогали пострадавшим от селя жителям Наурызбайского района Алматы.