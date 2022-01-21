В Актюбинской области в ходе беспорядков ликвидирован участник террористической акции

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АКТОБЕ. 20 ЯНВАРЯ - В Департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что в ночь на 7 января в результате столкновений был уничтожен один участник террористической акции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях восстановления правопорядка в ночь на 7 января специальными, правоохранительными органами и военными проведена операция по зачистке площади и освобождению здания акимата области от преступников.

В ходе операции сотрудникам полиции было оказано активное сопротивление. В результате столкновений был ликвидирован один участник террористической акции", - говорится в сообщении ДП Актюбинской области.





Всего в органы полиции были доставлены около полутора тысяч человек. 15 из них подозреваются в особо тяжких преступлениях, суд санкционировал им меру в виде содержания под стражей.

417 граждан подвергнуты административному аресту, в отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия, добавили в полиции.



