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В Шымкенте семья отравилась после дезинфекции

24.01.2022, 20:23 9396
В Шымкенте семья отравилась после дезинфекции
ШЫМКЕНТ. 24 ЯНВАРЯ - По словам жительницы города, жильцы дома решили избавиться от клопов, не предупредив соседей о своих планах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В итоге члены семьи, в том числе дети почувствовали недомогание. Прибывшие на место медики поставили диагноз "отравление", сообщает OTYRAR.
 
В СЭС пояснили, что на место направлена бригада лаборантов, которая выявит степень опасности проведенной дезинфекции, пока выводы делать рано.
 

Каждый, кто проводит дезинфекцию, обязан получить разрешение, после необходимо предупредить жителей, только после этого можно проводить работы. Что касается этого случая, на место приедет группа лаборантов, которая выяснит, насколько опасно все и откуда очаг", - сказала представитель СЭС Шымкента Тамара Алдабергенова.

 
Ранее в Актау из-за травли насекомых соседями погибли женщина и ребенок. 
 
В октябре в актюбинской школе травили насекомых во время уроков.
 

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Ребенка избили в детсаду Нур-Султана: доказана вина подозреваемой

25.01.2022, 18:50 241
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - По факту избиения ребенка в частном садике "Алан" возбуждено уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По факту избиения ребенка в частном садике "Алан" возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения соединенное с жестоким обращением", сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 

Вина подозреваемой была полностью доказана. 25 января текущего года уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения", - сказал заместитель начальника ДП Нур-Султана Муратжан Шакеров.

 
Напомним, в начале января в столичном детском саду жестоко избили двухлетнюю девочку.
 

Электроснабжение Алматы полностью восстановлено

25.01.2022, 15:51 2906
Электроснабжение Алматы полностью восстановлено
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объёме восстановило электроснабжение города Алматы после отключения из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всем отключенным абонентам подана электроэнергия, сообщили в пресс-службе АО "Алатау Жарык компаниясы". 
 

Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч - жилые дома и квартиры", - уточнили в пресс-службе компании.

 
Между тем, в Министерстве энергетики РК прокомментировали сегодняшнюю аварию на электросетях.
 

25 января 2022 года в 11.59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области - порядка 1000 мегаватт, в Жамбылской области - 300 мегаватт, в Туркестанской области - 500 мегаватт и в Кызылординской области - 200 мегаватт", - сообщили в ведомстве.

 
По информации Минэнерго, произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана. За счет сработавшей автоматики не вышли из строя полностью Жамбылская ГРЭС, Шымкентская ТЭЦ-3, Кызылординская ТЭЦ-6, а также электростанции Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 мегаватт. 
 

В 13.39 нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом полностью восстановлена", - сообщили в министерстве. 

 
В настоящее время региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области снимают ограничения на поставку электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

Ранее в АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.  

Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане сегодня значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.  
 

Пропавший в Атырау накануне ребенок найден погибшим

23.01.2022, 22:01 29341
Пропавший в Атырау накануне ребенок найден погибшим
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 22 января - Спасатели обнаружили тело пропавшего в Атырау девятилетнего мальчика в реке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщалось ранее, ребенок пропал вечером 22 января. Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Позже младший ребенок вернулся, а старший - нет.
 
Вечером того же дня к поискам приступили полицейские, а в 05:30 к ним присоединились спасатели, которые помимо пешего поиска проверяли канал Перетаски, сообщает "Мой Город".
 
Вечером 23 января стало известно, что тело ребенка нашли в реке спасатели.
 

Тело мальчика нашли в середине канала Перетаска. С утра водолазы осуществили несколько спусков в воду", - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.

 

В горах Алматы произошло землетрясение

23.01.2022, 18:00 42501
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В горах Алматы казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ МЧС РК" 23 января 2022 года в 16 час 01 минуту 45 секунд по времени Алматы (23 января 2022 года в 10 час 01 минуту 45 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении ведомства.

 
Эпицентр землетрясения был расположен в 9,9 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.1. Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 76.90° в.д. 
 
Глубина 10 км. Сведения по ощутимости - по шкале МСК -64 в ущелье Алма-Арасан - 2 балла 
 
На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная, уточнили в ДЧС Алматы. Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало.
 
По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не было выявлено.
 

Почти сутки в Атырау ищут пропавшего ребенка

23.01.2022, 13:40 55566
Почти сутки в Атырау ищут пропавшего ребенка
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 23 ЯНВАРЯ - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области ищут пропавшего 9-летнего мальчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе ведомства сообщили, что ребенок вышел погулять днем в субботу, 22 января, и домой не вернулся. 
 

В микрорайоне "Балыкшы" по улице Абая мальчик 2013 г.р. вышел на улицу погулять и не вернулся домой. Поиски силами полиции результата не дали", - рассказали в ДЧС.

 
После этого 23 января в 5.30 утра полиция Атырауской области обратилась к силам ДЧС.
 
Сейчас спасатели ведут поиски пропавшего мальчика в микрорайоне "Балыкшы", а в канале Перетаска работают водолазы. В поисках задействовали 17 сотрудников ДЧС Атырауской области и три единицы техники.
 
Имеющих какую-либо информацию о пропавшем ребенке просят позвонить по номерам 112 или 102.
 

В результате обрушения крана в Алматы скончался мужчина

23.01.2022, 12:14 57351
Фото: пресс-служба акимата Алматы
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В Алматы в результате обрушения башенного крана скончался 49-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию о падении крана подтвердили в городском акимате.
 

23 января в 10.40, Ауэзовский район, улица Навои, ЖК "NAVOI 3.0". Подрядная компания ТОО "Мирас констракшн" взяла в аренду башенный кран вместе с крановщиком у ИП Star Rent. 

 
В результате крановщик Маинов Б.С. 1973 года рождения получил травму, несовместимую с жизнью, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Причина падения крана - неисправность в конструкции", - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.
 
Проводится расследование. В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Ранее стало известно, что в Алматы на стройке рухнул башенный кран, о пострадавших информации на тот момент не было.
 
Отметим, что горожане стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку города. Так, в начале августа в редакцию поступило письмо от жителей центра города, в котором они перечисляют проблемы, вызванные уплотнительной застройкой. В списке оказались перебои с коммуникациями, сложности с парковкой и зловонная мусорка под окнами.
 
Хаотичная застройка "человейниками" ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. На месте "новоиспеченных" ЖК, как правило, наблюдается скопление автотранспорта, что в свою очередь ведет к обострению экологических проблем и, как следствие, к росту респираторных и онкологических заболеваний среди местных жителей.
 

Город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанным с ним транспортным коллапсом, катастрофически сказывающимся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат мажилиса РК Андрей Линник.

 
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
 
Ранее бывший глава АО "KEGOС" Асет Наурызбаев призвал остановить "строительную мафию".
 

В Алматы рухнул башенный кран

23.01.2022, 11:42 58076
Фото: скриншот из Instagram/est_kto_doma
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - Утром в воскресенье, 23 января, в Алматы на строительной площадке жилого комплекса "Навои" рухнул башенный кран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, был сильный шум, после чего люди начали кричать "Скорая, скорая!". 
 

Значит, есть пострадавшие или жертвы", - написали в соцсетях.

 
Авторы публикации уточнили, что строительный объект принадлежит компании RAMS Qazaqstan.
 
По данным очевидцев, на место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. На момент публикации материала комментариев от департамента по чрезвычайным ситуациям не поступило.

 

В Шымкенте рабочий погиб из-за обрушения бетонного потолочного перекрытия

22.01.2022, 20:31 68521
ШЫМКЕНТ. 22 ЯНВАРЯ - В Шымкенте на рабочего обрушилось потолочное перекрытие из бетонных плит, сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 22 января в полдень на территории бывшей овощной базы площадью 400 квадратных метров при строительстве торгового дома, информирует otyrar.kz.
 
На место происшествия выехало оперативно-спасательное подразделение в составе шести спасателей и сотрудников городского ДЧС.
 
В результате обрушения бетонного потолочного перекрытия скончался на месте наемный рабочий 1985 года рождения, уроженец Туркестанской области Сарыагашского района. Его тело из-под завала извлекли спасатели ДЧС.
 
Как сообщалось ранее, в Уральске бетонщик ТОО Magna Tech упал с третьего этажа строящейся многоэтажки и разбился насмерть. 
 

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