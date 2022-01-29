Глава МВД передал награды семьям погибших во время беспорядков полицейских в Алматинской области

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АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева сотрудники полиции Дархан Барганаев и Ербол Ержанов, погибшие при исполнении служебных обязанностей во время массовых беспорядков, посмертно награждены орденом "Айбын". Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев передал государственные награды их семьям, сообщает Polisia.kz , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу и всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу", - отметил Ерлан Тургумбаев.

Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел по долгу службы всегда находятся в первых рядах борьбы с преступностью и обеспечении безопасности граждан. Ежедневный труд полицейских связан с риском для жизни и здоровья. В критических ситуациях за считанные секунды им приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.





За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, сотрудник учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области Ербол Ержанов посмертно награжден орденом "Айбын" III степени; сотрудник СОБР ДП Алматинской области Дархан Барганаев – орденом "Айбын" II степени.

Ербол Ержанов служил в органах внутренних дел с 1999 года, был наставником для молодых сотрудников, примером для подражания как профессионал, честный и порядочный сотрудник, являлся отцом двоих детей.

Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году и за годы службы повышал свой профессионализм и стремился к улучшению безопасности.



