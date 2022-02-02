В Шымкенте в мусорном контейнере обнаружено тело женщины

Фото: Мой город

УРАЛЬСК. 31 ЯНВАРЯ - Смертельная авария произошла 31 декабря, в 13.05 на 13 километре дороги Чапаево - Казталовка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На трассе произошло лобовое столкновение двух авто. Водитель ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Camry, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В результате ДТП 27-летний водитель и пассажир ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще шесть человек с различными телесными повреждениями доставлены в Акжайыкскую районную больницу.

Травмы различной степени тяжести получили мужчины 22, 51, 34 лет, женщины 40, 24 лет и годовалый ребенок. На место выезжали сотрудники медико-спасательного пункта.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".