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В съемной квартире Шымкента обнаружили обгоревшее тело девушки

01.12.2021, 15:23 62344
В съемной квартире Шымкента обнаружили обгоревшее тело девушки
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 1 ДЕКАБРЯ - В съемной квартире одного из многоэтажных домов Шымкента обнаружили обгоревшее тело девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Otyrar.kz, жители многоэтажного дома, в котором произошла трагедия, неоднократно жаловались участковым, что в квартирах, сдаваемых посуточно, притоны.
 
По словам соседей, в тот день они также звонили в полицию, жаловались на громкий смех и крики, стучали в стену, чтобы квартиранты прекратили шуметь, в какой-то момент на съемной квартире всё стихло.
 
По информации источника, девушке было около 22 лет. Преступники, рассчитывая замести следы, попытались сжечь тело.
 
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
 
Как сообщалось ранее, в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве 23-летней девушки, тело которой 25 ноября было обнаружено на съемной квартире в центре Шымкента.
 
Напомним также: мужчину убили и сожгли в Костанайской области.
 

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В Актобе экс-депутат, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, признан невиновным

01.12.2021, 12:45 76168
В Актобе экс-депутат, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, признан невиновным
Фото: abcnews.go.com
АКТОБЕ. 1 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области оправдал бывшего депутата областного маслихата Аркадия Ни, обвиненного год назад в изнасиловании несовершеннолетней, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации суда, органом досудебного расследования Аркадий Ни обвинялся в совершении изнасилования и действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а мать несовершеннолетней и знакомая матери - в пособничестве и вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.
 
Судом было установлено, что мать девочки, через свою знакомую познакомившись с Ни, являющимся крупным бизнесменом, решила оговорить его, обвинив в изнасиловании своей дочери. Оказывая на дочь физическое и психическое воздействие, она склонила ее к обвинению бывшего депутата.
 

Под воздействием матери несовершеннолетняя при допросах в органах полиции сообщила ложные сведения о якобы совершённом изнасиловании и сексуального характера со стороны Ни", - сообщает суд на своей страничке в соцсети Facebook.

 
В ходе судебного разбирательства мать девочки призналась, что научила дочь, как нужно оговорить Ни в полиции и давать ложные показания, чтобы получить деньги. Несовершеннолетняя в суде подтвердила показания матери, сказав, что Ни не совершал изнасилования и действий сексуального характера.
 
По заключениям проведенных судебных экспертиз никаких объективных данных, характерных для половых преступлений, не установлено, говорится в сообщении суда.
 
Таким образом, суд постановил, что в силу презумпции невиновности и в соответствии со статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достоверными доказательствами.
 
Поскольку органами уголовного преследования не представлены доказательства вины, суд признал Ни и знакомую матери несовершеннолетней невиновными и оправдал за отсутствием события преступления.
 
Мать девочки признана виновной в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления (часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса РК) и заведомо ложном доносе (часть 3 статьи 419 Уголовного кодекса РК) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. В связи с наличием малолетних детей суд отсрочил исполнение наказания на 5 лет. 
 
Кроме того, судом вынесены частные постановления в адрес департамента полиции и директора института судебных экспертиз по фактам нарушения закона.
 
Судебные акты не вступили в законную силу.
 
Как ранее сообщалось в СМИ, депутат областного маслихата Аркадий Ни был задержан в декабре прошлого года. 
 
Напомним, что по факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий он был исключен из рядов партии Nur Otan.
 

В Северном Казахстане организатора подпольной нарколаборатории приговорили к 16 годам

30.11.2021, 17:59 178471
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 НОЯБРЯ - Наркопроизводителя приговорили к 16 годам лишения свободы в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, четверо петропавловцев организовали преступную группу и наладили полный цикл незаконного наркобизнеса - от производства до розничной реализации.
 
Организовал преступную группу 35-летний житель города, который сначала пытался синтезировать наркотики в арендуемом гараже в Петропавловске, а в дальнейшем для конспирации перенес производство за черту областного центра.
 
К распространению наркотиков он привлек своих двоюродных сестер, сам в непосредственный контакт с покупателями психотропных веществ, в том числе с другими распространителями, не вступал.
 

Только одна из привлеченных женщин знала всю преступную схему вплоть до распределения доходов. Она же отвечала за расфасовку наркотиков на мелкие партии и обеспечивала взаимодействие с рядовыми участниками преступной группы, распространявших наркотики контактным способом. Для продажи наркотиков она вовлекла в преступную деятельность свою наркозависимую родную сестру с сожителем. Расчет был сделан на то, что последние, находясь в зависимом положении, не "сдадут" своих работодателей", - сообщает источник.

 
Как пояснили в МВД, разработка преступной группы длилась с октября 2020 года и завершилась в феврале текущего года. В ходе работы полиции были выявлены не только рядовые сбытчики, но и установлена вся схема незаконного оборота наркотиков, в результате подпольная нарколаборатория была ликвидирована. 
 
При задержании у лидера ОПГ в доме, оборудованном под наркопроизводство, было изъято более трех килограммов синтетического наркотика "Альфа-PVP", 65 литров прекурсоров, колбы, мерные емкости, защитные костюмы, респираторы, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями процесса производства. 
 
В суде обвиняемые неоднократно меняли показания. Однако вина каждого была полностью доказана. Суд также признал, что действовали они в составе организованной преступной группы, которая характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, стабильностью своего состава, четким распределением ролей, планированием преступлений, а также постоянством форм и методов преступной деятельности. 
 
Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам лидер ОПГ А. Сейфуллин признан виновным в организации преступной группы и незаконном изготовлении, хранении, сбыте наркотиков в составе ОПГ и приговорен к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Его "правая рука" Д. Курманбаева приговорена к 15 годам лишения свободы. А. Семенова и Е. Скрипай приговорены к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области задержали троих молодых людей за сбыт синтетических наркотиков.

Также напомним, что сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области ликвидировано подпольное производство наркотиков в Талгарском районе.
 

Шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов

30.11.2021, 16:59 146368
Шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов
ШЫМКЕНТ. 30 НОЯБРЯ - Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента выявил факт неуплаты налогов в бюджет на сумму 650 млн тенге, передает KSAZAKHSTAN TODAY.
 

А. Сазонов, будучи руководителем ТОО Nuclear Engineering, в период с 2017 по 2019 годы вносил заведомо искаженные данные о доходах и расходах в налоговые декларации. При этом он скрыл другие объекты налогообложения и использовал фиктивные счета-фактуры о взаиморасчетах с 11 компаниями, перерегистрация которых признана судом недействительной", - сообщили в Агентстве. 

 
В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет в размере свыше 657 миллионов тенге.
 
Предприниматель осужден, с него взыскали полностью сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что в Караганде бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге, заключая недействительные сделки с другими предприятиями и предоставляя ложные бухгалтерские документы.  
 

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