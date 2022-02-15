В Актобе работники АО "Казахтелеком" попали в реанимацию из-за хлопка парогенератора

Фото: ДП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - За прошедшие сутки в Нур-Султане зарегистрировали 114 дорожно-транспортных происшествий, пострадал один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из-за выпавших обильных осадков коммунальным службам пришлось задействовать максимальное количество спецтехники, которая убирает улицы в сопровождении патрульных машин, сообщила пресс-служба департамента полиции города.
Водителей просим быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике", - говорит начальник управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков.
По фактам парковки автомобилей вдоль улиц в отношении водителей полицейские будут применять административные меры, а транспорт - эвакуировать.
В пресс-службе отмечают, что сотрудники полиции во время дежурства на улицах помогают детям и пожилым пешеходам переходить дорогу.
Пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись, что транспортное средство полностью остановилось. Участники дорожного движения, будьте бдительны, уважайте друг друга!" - обратились в полиции.