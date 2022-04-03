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В двух районах ЗКО объявлен режим ЧС

02.04.2022, 10:28 13391
В двух районах ЗКО объявлен режим ЧС
Фото: скриншот из видео
УРАЛЬСК. 2 АПРЕЛЯ - Чрезвычайное положение объявлено в двух районах Западно-Казахстанской области - в Каратобинском и Чингирлауском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар 24", талыми водами там затопило 25 домов и школу в селе Шылгын. Строения на полметра оказались в воде, погибли около 30 голов овец и коз. 57 человек эвакуированы. 
 
В Чингирлауском районе прорвало дорогу от села Сегизсай до райцентра, прервано автомобильное сообщение. 
 
Такая же ситуация в селе Алмаз, где на въезде разрушен мост. На вездеходах будут вывезены больные и беременные, обеспечат подвоз продуктов питания. 
 
По словам главы региона, объем снега в этом году больше на 405 среднегодовых показателей. 
 

Надеемся, что в ближайшие дни вода спадет, на вертолете когда делали облет, видели, что большой воды нет. Если все нормально будет, считаю, что два - три дня ситуация стабилизируется. Жители вернутся в свои дома. Создана специальная комиссия, она оценит ущерб и будет выносить решение по поддержке таких людей. Пользуясь случаем, хочу наших предпринимателей попросить поддержать", - сказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. 

 
По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, на контроле находятся и другие населенные пункты, особенно это северные части - Таскалинский, Байтерек районы, Теректинский, Бурлинский и Сырымский районы, которые имеют снежный покров.
 

С учетом, что у нас и завтра продолжается интенсивное таяние снега, мы будем проводить максимальную работу по очистке водопропускных труб, по откачке воды, чтобы безопасно провести паводковый период на территории области", - сказал он.


 

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Паводки в Казахстане: подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов

03.04.2022, 13:11 1911
Паводки в Казахстане: подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - В Казахстане с начала паводкового периода талыми водами подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов, 2 социальных объекта в 6 населенных пунктах. При этом отведена вода из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заблаговременно эвакуировано 196 человек, в том числе 74 за последние сутки, из них 139 - размещены в пунктах временной эвакуации, 57 - у родственников. За текущие сутки зарегистрировано подтопление 5 жилых и 15 дачных домов, произошли переливы на 3 участках автодорог республиканского и 1 областного значения", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

 
В ходе комиссионного обследования в поселке Шалгын ЗКО дополнительно установлено подтопление 4 жилых домов и падеж 15 голов МРС.
 
Также, за последние сутки на станции Мырза в городе Темиртау Карагандинской области произошло подтопление талыми водами 1 жилого дома, эвакуировано 7 человек, из них 5 детей.
 

На контроле находятся подтопленные 42 жилых и 15 дачных домов, 2 соцобъекта, переливы на 22 участках автодорог, из них республиканского значения - 4, областного - 2, местного - 16, в том числе размыты 14 участков автодорог: республиканская - 1, местная - 13", - проинформировали в министерстве.

 
Кроме того, в целях снижения рисков ЧС вызванных паводками на территории регионов силами МИО и МЧС проведены работы по откачке 2 270,4 тыс. кубических метров талых вод, укладке 21 891 мешков с инертными материалами, а также ледорезные работы на реках на площади 250 квадратных метров.
 
По данным МЧС, в работах задействовано 1 067 человек МЧС, МВД и МИО, 441 единица техники МЧС, МВД и МИО, из них МЧС - 85, 141 водооткачивающих средств МЧС и МИО, в том числе МЧС - 66 и 10 плавсредств МЧС и МИО, из них МЧС - 6.
 

Рабочий погиб на шахте имени Костенко в Караганде

03.04.2022, 11:40 2756
Рабочий погиб на шахте имени Костенко в Караганде
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 3 АПРЕЛЯ - В Караганде на шахте имени Костенко в результате несчастного случая погиб рабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На шахте имени Костенко произошел несчастный случай, в результате которого скончался сотрудник подрядной организации УСМ 1986 года рождения. Создана государственная комиссия, случай расследуется", - сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".


Ранее сообщалось, что горняк погиб на шахте "Саранская".

 

Дорогу смыло паводком в Актюбинской области

02.04.2022, 11:17 12736
Дорогу смыло паводком в Актюбинской области
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 2 АПРЕЛЯ - Часть дороги Актобе - Астрахань смыло паводком в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1 апреля на 283-м километре дороги Актобе - Астрахань в Байганинском районе смыло часть дороги. На восстановление дорожного полотна потребуется время, сообщает газета "Диапазон".
 

С учетом отсутствия проезда на этом участке просим участников дорожного движения заблаговременно планировать свой маршрут в другом направлении", - предупреждают в департаменте полиции Актюбинской области. 


Ранее сообщалось, что в двух районах ЗКО объявлен режим ЧС.
 

Режим ЧС объявили в двух районах ЗКО

01.04.2022, 21:02 18711
УРАЛЬСК. 1 АПРЕЛЯ - 1 апреля руководство области и ДЧС ЗКО посетило Каратобинский и Шынгырлауские районы, затопленные паводковыми водами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов. Вода зашла в дома сантиметров на 50 и испортила имущество сельчан, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
По словам акима, на месте было принято решение эвакуировать жителей села, оставить только мужчин, которые будут присматривать за хозяйством и за поселком.
 
Гали Искалиев подчеркнул, что в течение 2 - 3 дней ситуация должна нормализоваться и сельчане смогут вернуться в свои дома, а специальная комиссия вынесет решение по оказанию помощи людям. Аким области также попросил предпринимателей поддержать своих земляков.
 
Второй район, который был подвержен паводкам, - это Шынгырлауский район, между селами Сегизсай и Шынгырлау в девяти местах были зафиксированы прорывы автодорог. Автомобильное сообщение приостановлено. 
 
В поселке Алмазный также смыло мост, и село оказалось отрезанным как со стороны Актюбинской области, так и со стороны поселке Шынгырлау.
 
Начальник ДЧС Ернур Утегенов рассказал, что жертв и пострадавших не зарегистрировано. Сельчане сообщили о 30 случаях гибели мелкого скота. Эвакуировано 37 жителей села Шалгын.
 
На особом контроле находятся Таскалинский, Теректинский, Бурлинский, Сырымский районы и район Байтерек. 
Напомним, 31 марта в ЗКО из-за перелива реки село Актайсай осталось отрезанным от мира.
 

В 253 км от Алматы произошло землетрясение

01.04.2022, 17:01 21156
В 253 км от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В 253 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 1 апреля в 15.34 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 253 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 8,9, магнитуда MPV - 4,1, глубина - 35 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Ранее, 1 апреля, в 06.00 казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение с эпицентром в 332 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9,9, магнитуда MPV 4,9, глубина 15 км.
 

Шесть населенных пунктов в Актюбинской области оказались отрезаны от райцентра из-за паводков

01.04.2022, 14:36 22606
Шесть населенных пунктов в Актюбинской области оказались отрезаны от райцентра из-за паводков
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 1 АПРЕЛЯ - Шесть поселков оказались отрезаны от райцентра в Актюбинской области из-за размытых паводками дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До сих пор остаются размытыми шесть дорог местного значения, которые ограничили проезд к шести населенным пунктам. Это поселки Оймауыт, Миялы, Сарбулак, Утак, Акшатал и Коптогай. Были отрезаны от центра 3316 человек и 702 дома", - рассказал сегодня на онлайн-брифинге заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым, сообщает агентство Sputnik.

 
Касым подчеркнул, что поселкам и жителям угроз нет, размывы произошли на удалении 2 - 5 км от поселков. Также замначальника ДЧС отметил, что нет оснований объявлять в регионе чрезвычайную ситуацию.
 
Также в Сети появилась информация, что в селе Утек Кобдинского района Актюбинской области прорвало мост, соединяющий населенный пункт с районом. Инцидент произошел вчера около 18.00.
 

Другого пути нет. Люди теперь не смогут выехать в район и город", - пишет местный актюбинский паблик.

 

Последние четыре года таких паводков не было. Под мостом расположена труба, которая пропускает талые воды. Но из-за резкого таяния снега труба не смогла пропустить весь объем, и вода смыла участок моста", - цитирует Sputnik и.о. заместителя акима Кобдинского района Марину Кустуртову.

 
По ее словам, несмотря на то что вода спала, добраться в село и уехать из него можно только на лодке.
 

Мы держим на контроле, только что было заседание областного штаба. Если будут вахтовые работники или те, кому надо в город, организуем доставку до райцентра. А тех, кто ежедневно ездит на работу в другие населенные пункты, в селе Утек нет", - сообщила она.

 
В акимате отметили, что само село находится выше уровня воды, подтопления нет, средства связи и электричество в селе работают в штатном режиме. В ведомстве также пообещали, что мост отремонтируют летом, а пока жители села будут ездить проселочной дорогой, которая выходит на республиканскую трассу.

Сегодня в Актобе под председательством заместителя акима области Жаксыгали Иманкулова состоялось очередное заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, сообщает aqtobe_press


71 процент территории области на данный момент покрыт снегом. На сегодня снег практически сошел в Байганинском, Шалкарском и Иргизском районах. В Байганинском районе размыло грейдерную дорогу к двум сельским округам, в Кобдинском - грейдерную дорогу и мост к двум селам. Ситуация на контроле. Сообщение будет восстановлено после спада уровня воды, ориентировочно в течение пяти дней", - доложил руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев.


Акимы районов сообщили, что в отрезанных паводковыми водами населенных пунктах есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов.

В жилом массиве Батыс-3 Актобе ситуация стабилизирована.

В результате реализации противопаводковых мероприятий вчера около 8 часов вечера уровень воды в Батыс-3 был снижен на 2 метра. Ситуация стабильная. Проводятся работы по откачке талых вод, в том числе из подвалов", - сообщил заместитель акима города Актобе Дамир Кубенов.


Активные противопаводковые мероприятия также продолжаются в жилых массивах Курашасай, Жанаконыс, Орлеу и других. В целом 30 марта по области было откачано 10 тысяч кубометров воды, уложено 2 тысячи мешков с инертным материалом.

Жаксыгали Иманкулов поручил оказывать всю необходимую помощь населению, держать под постоянным наблюдением водохранилища, оперативно организовать дополнительный комплекс противопаводковых работ.

Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. По словам главы МЧС, на факт подтоплений повлияли несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. 

В частности, от паводков пострадал город Актобе и Актюбинская область. На видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях, видно, что люди и машины с трудом передвигаются по затопленным улицам. 



В Актобе школьница едва не утонула в арыке с талой водой. 

Аким области Ондасын Уразалин обещал наказать ответственных, допустивших подтопление в городе.



 

В зоне риска подтопления находятся 227 населенных пунктов - МЧС РК

01.04.2022, 11:20 24911
В зоне риска подтопления находятся 227 населенных пунктов - МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил премьер-министру РК, что сегодня в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МЧС, на факт подтоплений повлияли три причины. Это несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды.
 
В настоящее время риск подтопления сохраняется в северных и западных регионах страны.
 

В целях защиты населенных пунктов от паводков в 2017 году была разработана и утверждена дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы. В рамках дорожной карты в 2021 году из запланированных к реализации 68 мероприятий выполнено 33 мероприятия и 4 - раньше запланированного срока", - проинформировали в пресс-службе правительства РК.

 
В целом по стране из 1010 паводкоопасных населенных пунктов потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285. При этом угроза снята с 340 и минимизирована для 385 населенных пунктов.
 
По состоянию на 31 марта площадь покрытия снегом составляет 47%.
 
В текущем году в ходе первой волны потепления зафиксированы факты подтоплений трех участков автомобильных дорог в ВКО, ЗКО, Атырауской области. В результате второй волны из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами, пришедшими со степных полей, двух жилых домов в селе Рождественка Павлодарской области, 25 домов и 2 социальных объекта в селе Шалгын Западно-Казахстанской области (проведена эвакуация населения в поселок Косколь), 3 размыва участков автомобильных дорог в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.
 
Премьер-министр РК поручил ускорить реализацию дорожной карты, оперативно реагировать на поступающие жалобы, снять все риски возможных подтоплений.
 
Также уделить особое внимание реализации всех мер для обеспечения безопасности граждан.
 
Руководителям регионов было поручено взять данный вопрос на особый контроль.

Сельчан пришлось эвакуировать из-за разлива реки в Атырауской области.

В Актобе девочка едва не утонула в арыке  с талой водой.
 

В Павлодарской области талая вода затопила 30 дворов

01.04.2022, 10:35 24801
Фото: instagram/pavlodar_tjd
ПАВЛОДАР. 1 АПРЕЛЯ – В селе Рождественка Павлодарской области талая вода затопила 5 жилых домов и 30 дворовых территорий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В селе Рождественка Павлодарского района, по улице Абая, 67, вода находится в доме. Подтоплено 5 жилых домов, 30 дворовых территорий", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. 

 
По данным ДЧС, на месте проводятся работы по откачке воды силами и средствами местных исполнительных органов. Был объявлен сбор гарнизона города Павлодара. В 19.35 к месту была направлена группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области в количестве 5 человек личного состава и 1 единицы техники с мотопомпой и тремя переносными мотопомпами.
 

В 20.50 выехали оперативно-спасательный отряд в количестве 3 человек, 1 единица техники и 1 резиновая лодка. Работы по откачке талых вод в данном населенном пункте продолжаются", - добавили в департаменте.

 

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