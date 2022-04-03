В двух районах ЗКО объявлен режим ЧС

УРАЛЬСК. 1 АПРЕЛЯ - 1 апреля руководство области и ДЧС ЗКО посетило Каратобинский и Шынгырлауские районы, затопленные паводковыми водами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов. Вода зашла в дома сантиметров на 50 и испортила имущество сельчан, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По словам акима, на месте было принято решение эвакуировать жителей села, оставить только мужчин, которые будут присматривать за хозяйством и за поселком.

Гали Искалиев подчеркнул, что в течение 2 - 3 дней ситуация должна нормализоваться и сельчане смогут вернуться в свои дома, а специальная комиссия вынесет решение по оказанию помощи людям. Аким области также попросил предпринимателей поддержать своих земляков.

Второй район, который был подвержен паводкам, - это Шынгырлауский район, между селами Сегизсай и Шынгырлау в девяти местах были зафиксированы прорывы автодорог. Автомобильное сообщение приостановлено.

В поселке Алмазный также смыло мост, и село оказалось отрезанным как со стороны Актюбинской области, так и со стороны поселке Шынгырлау.

Начальник ДЧС Ернур Утегенов рассказал, что жертв и пострадавших не зарегистрировано. Сельчане сообщили о 30 случаях гибели мелкого скота. Эвакуировано 37 жителей села Шалгын.

На особом контроле находятся Таскалинский, Теректинский, Бурлинский, Сырымский районы и район Байтерек.