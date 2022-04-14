Два человека попали под лавину в горах Алматы

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В горах Алматы, в районе пика Молодежный, сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время на месте ведутся поисково-спасательные работы. В них задействованы 26 человек, 6 единиц техники и 2 кинологических расчета, сообщили в департаменте по ЧС Алматы.

Ранее департамент на основании штормового предупреждения от РГП "Казгидромет" осуществлял рассылку о лавинной опасности в горах 9 - 13 апреля 2022 года, жители и гости города заранее были оповещены через SMS, мобильное приложение "Дармен" и медиаборды города.