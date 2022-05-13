Упавшего в туалетную яму годовалого малыша спасли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 12 МАЯ - Спасатели Туркестанской области спасли годовалого ребенка, который упал в выгребную яму рядом с домом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
12 мая 2022 года в службу "112" поступило сообщение о том, что в одном из домов в поселке Казыгурт Казыгуртского района Туркестанской области в туалетную яму глубиной 4 метра упал ребенок 2021 года рождения. В аварийно-спасательных работах задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области, 3 сотрудника службы скорой медицинской помощи и 2 сотрудника департамента полиции. В 15.03 спасатели с помощью спасательной веревки вытащили упавшего в яму ребенка и передали сотрудникам скорой помощи", - сообщили в областном ДЧС.
Ребенка осмотрел врач, в настоящее время состояние малыша стабильное.
ДЧС просит родителей и взрослых не оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна.