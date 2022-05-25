Фура с чипсами перевернулась на севере Казахстана

Фото: ДП СКО
Большегруз MAN под управлением 43-летнего дальнобойщика из Актобе направлялся из Новосибирска в Костанай. Из-за поломки машина съехала в кусты и упала на бок, сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.
Проезжавшие рядом водители сообщили об этом дорожным полицейским. Патрулировавшие участок автодороги Челябинск - Новосибирск сотрудники батальона патрульной полиции старший лейтенант Адиль Казиев и капитан Серик Сейпиев прибыли на место ДТП. Полицейские вызвали на подмогу тяжелую технику ТОО "Казавтодор" из Мамлютского района, однако застрявший большегруз не удалось вытащить из кювета. К этому времени полицейскими был вызван дополнительно кран на базе КамАЗа. Кузов рефрижератора и переднюю часть пришлось отделить", - рассказали в полиции.
Операция по возвращению большегруза на дорогу длилась более пяти часов и завершилась к девяти часам вечера.
После того как получили сообщение, мы сразу направились к водителю. Организовали помощь и приняли меры по обеспечению дорожной безопасности. Водитель не местный, не знал куда обратиться", - отметил инспектор батальона патрульной полиции Адиль Казиев.
Водитель поблагодарил всех, кто оказывал ему помощь, и к вечеру следующего дня после устранения поломки продолжил путь.