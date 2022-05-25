Фура с чипсами перевернулась на севере Казахстана

ТАРАЗ. 25 МАЯ - 25 мая в Таразе произошло опрокидывание автомашины марки Lexus в канал с водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21-летний водитель Lexus со знакомыми выпускниками приехал к каналу, чтобы отметить окончание, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Когда водитель ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль автомашины. Молодой человек, перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал.

17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. Согласно медицинскому освидетельствованию в момент совершения ДТП подросток был трезв.

За правонарушение школьника в присутствии родителей привлекли к административной ответственности по статье 612, часть 2, КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление) с наложением штрафа в размере 20 МРП (63 600 тенге). С родителями провели профилактическую беседу.