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Пожар на базах отдыха на побережье Алаколя: начато досудебное расследование

05.07.2022, 20:16 21091
Пожар на базах отдыха на побережье Алаколя: начато досудебное расследование
Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd/
УРДЖАР. 5 ИЮЛЯ - По факту крупного пожара на территории нескольких баз отдыха в Абайской области начато досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы ДЧС ВКО, в результате пожара пострадало:
 
на базе отдыха "Керуен" - 2 корпуса, 1 прачечная, 7 коттеджей;
 
на базе "Айгерим" - 4 домика; 
 
на базе "Жибек Жолы" - 1 дом, 1 баня, 1 туалет;
 
на базе "Алихан" - 8 корпусов, 1 столовая.
 
Причина пожара устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории. Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
 
По результатам будет принято процессуальное решение.
 
Напомним, 4 июля в 23.20 на одной из баз отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь произошел пожар. Впоследствии из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние базы отдыха. Совместными усилиями пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидирован в 05.40 5 июля. Предварительная площадь составила 3000 квадратных метров. От огня пострадало 4 базы отдыха.

 

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В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа

06.07.2022, 19:10 2431
В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 июля текущего года в 21.57 из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, выпала 3-летняя девочка на козырек магазина. От полученных травм ребенок скончался на месте. В момент трагедии в доме находилась мама", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
Полиция Нур-Султана призывает родителей соблюдать основные правила безопасности. Как отметили в ДП, большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном риск падения очень велик. 
 
В пресс-службе дали рекомендации по защите детей от падения из окон:
 
  • не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка;
  • никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;
  • установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;
  • отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. 
 
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из окна четвертого этажа упала трехлетняя девочка. 
 

Руководство "Тенгизшевройл" выразило соболезнования семьям погибших работников

06.07.2022, 17:07 4656
Руководство "Тенгизшевройл" выразило соболезнования семьям погибших работников
Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - ТОО "Тенгизшевройл" от имени руководства компании выразило соболезнования семьям погибших во время взрыва сотрудников на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пострадавшие сотрудники подрядной компании незамедлительно были доставлены в клинику ТШО. Они получают всю необходимую помощь. Соответствующие государственные органы были проинформированы о случившемся подрядными организациями в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ТШО. 

 
Руководство компании выразило искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. 
 
Напомним, сегодня на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи. 
 
В связи с ЧП аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание, на котором распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших работников. 
 

 

ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание

06.07.2022, 16:12 4596
ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание
Фото: facebook/акимат Атырауской области
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Серик Шапкенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам", - сообщает пресс-служба областного акимата.

 
Также для выявления причин аварии будет создана специальная комиссия, которая проведет расследование происшествия. 
 
Напомним, 6 июля 2022 года на строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи.
 

О состоянии пострадавших на Тенгизе рабочих рассказали врачи

06.07.2022, 16:04 6626
О состоянии пострадавших на Тенгизе рабочих рассказали врачи
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии рабочих, пострадавших во время взрыва на Тенгизском месторождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время аварии на месторождении пострадали 5 рабочих. Погибли двое граждан. Один из погибших скончался на месте, второй - в медицинском учреждении "Клиника ТШО" на месторождении. Третьего пострадавшего доставили в областную больницу на самолете, принадлежащем ТОО "Тенгизшевройл". В настоящее время врачи проводят обследование пациента. Четвертый пострадавший рабочий был доставлен в Жылойскую районную больницу. Он получил закрытую травму тазобедренного сустава. Его состояние средне стабильное. Пятому пострадавшему оказывают психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения "Клиника ТШО" на месторождении", - сообщили в облздраве

 
Напомним, 6 июля на строительной площадке, во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 

Суицид на Тенгизе: молодой работник покончил с собой на рабочем месте

06.07.2022, 15:38 7686
Суицид на Тенгизе: молодой работник покончил с собой на рабочем месте
Фото: depositphotos
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана Тенгиз один из работников подрядной компании покончил с собой во время ночной смены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Sputnik, ЧП произошло минувшей ночью.
 

Погибший - 28-летний работник подрядной компании "Сенимды Курылыс". Он вышел в ночную смену и покончил с собой на рабочем месте. Его тело нашли коллеги и вызвали скорую, но было уже поздно", - сообщает агентство. 

 
Коллеги рассказали, что у молодого человека не было каких-либо конфликтов в коллективе. 
 
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту смерти рабочего начаты следственные мероприятия.
 
Напомним, сегодня на месторождении Тенгиз произошел взрыв. Ранее сообщалось об одном погибшем, однако позже в департаменте полиции уточнили, что погибли двое рабочих. Еще трое пострадали.
 

Погибли двое 37-летних рабочих. Пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по статье 156 "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе.

 
На месторождении проводили гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба не выдержала давления и взорвалась. Один рабочий погиб на месте. 
 

На месторождении Тенгиз произошел взрыв, есть погибшие

06.07.2022, 13:44 12801
На месторождении Тенгиз произошел взрыв, есть погибшие
Фото: кадр из видео
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В соцсетях появилась информация о взрыве на Тенгизском месторождении, в результате которого погиб человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что взрыв произошел сегодня, 6 июля, около 10.30.
 

На месторождении Тенгиз проводился гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба, которая не смогла выдержать давление, взорвалась, и один рабочий погиб на месте. Информацию подтвердила компания "Тенгизшевройл", которая обещала предоставить информацию позже", - сообщается на странице IskerAdam в Instagram.

 
Пресс-секретарь управления здравоохранения Атырауской области Айша Кенжемуратова сообщила, что вызов скорой помощи с Тенгизского месторождения не поступил.
 

Пострадавшие не обращались за медицинской помощью в районную больницу", - рассказала Айша Кенжемуратова.

 
На данный момент на месторождении работы полностью приостановлены. Правоохранительные органы начали проверку, говорится в материале.
 
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Позже в департаменте полиции Атырауской области уточнили, что в резултате взрыва погибли два работника 1985 года рождения. Еще троим оказывается медицинская помощь. 
 
По данному факту начато расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
 
 

В Шымкенте 6-летний мальчик утонул в бассейне

05.07.2022, 11:49 24891
В Шымкенте 6-летний мальчик утонул в бассейне
Фото: ДЧС Шымкент
ШЫМКЕНТ. 5 ИЮЛЯ - В Шымкенте 6-летний мальчик, оставшись без присмотра, утонул в частном бассейне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла в частном бассейне города. Сообщение о гибели ребенка поступило в ДЧС города 4 июля в 16.37. 
 
В бассейн ребенок 2016 года рождения пришел купаться с родителями. Оставшись без присмотра, он упал в воду и утонул. 
 

Хотя шестилетний мальчик купался в спасательном круге, он ему не помог", - рассказали в ДЧС Шымкента.

 
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

Крышу роддома сорвало в Атырау из-за сильного ветра

05.07.2022, 10:39 26081
АТЫРАУ. 5 ИЮЛЯ - В Атырау штормовой ветер сорвал крышу в 500 квадратных метров с пятиэтажного родильного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, автомобили двух сотрудников оказались под крышей. 
 
Пострадавших в результате крушения нет, информирует издание ATPress.
 
В ведомстве сообщили, что в этом году Атырауский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован. В настоящее время планируются первичные работы.

 

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