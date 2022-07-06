Пожар на базах отдыха на побережье Алаколя: начато досудебное расследование

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 июля текущего года в 21.57 из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, выпала 3-летняя девочка на козырек магазина. От полученных травм ребенок скончался на месте. В момент трагедии в доме находилась мама", - сообщили в столичном департаменте полиции.

Полиция Нур-Султана призывает родителей соблюдать основные правила безопасности. Как отметили в ДП, большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном риск падения очень велик.

В пресс-службе дали рекомендации по защите детей от падения из окон:

не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка;

никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;

установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;

отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.