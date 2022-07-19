В Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв

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УРАЛЬСК. 18 ИЮНЯ - Смертельная авария произошла 18 июля в 2.22 на объездном шоссе, напротив АЗС VenOil, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в машине находились пятеро взрослых и двое детей), сообщает портал " Мой город ".

По словам начальника местной полицейской службы ДП ЗКО Мерхата Аженова, за рулем Nissan находился 32-летний водитель. Он на объездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в Lada.

В результате ДТП погибли восемь человек.