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АКТОБЕ. 18 ИЮЛЯ - В Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв, уничтожено несколько автомашин и здание заправки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 июля текущего года в 18.50 на пульт дежурно-диспетчерского управления департамента по ЧС поступило сообщение о взрыве (2 хлопка) цистерны емкостью 46 кубометров на газовой заправке "ЛиманГаз", по адресу: Алгинский район, город Алга, улица Абая. На место вызова оперативно выехали сотрудники в составе 26 человек и 7 единиц техники", - проинформировали в областном ДЧС.
Сообщается, что в результате огнем уничтожены 1 легковая автомашина марки "Тойота Камри", 1 погрузочная автотехника, 2 топливораздаточные колонки и разрушено административное здание заправки площадью 22 квадратных метра с последующим горением.
Силами ДЧС спасено 2 ед. погрузочной техники и две емкости объемом 54 и 10 кубометров. Пожар локализован в 19.44, ликвидирован в 20.02. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС.