Забыла на скамейке: в Актобе пьяная мать потеряла пятимесячного ребенка

Фото: instagram/policeaktobe
АКТОБЕ. 11 АВГУСТА - В Актобе женщина в нетрезвом состоянии оставила на скамейке пятимесячного ребенка и ушла. Малыша в отделение полиции принесла случайная прохожая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он лежал и плакал на скамейке на улице 8 Марта. Я видела его мать в алкогольном опьянении, она ушла в неизвестном направлении, а ребенок остался на скамейке", - рассказала женщина.
Инспекторы ювенальной полиции сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, проверили здоровье ребенка, получили назначение педиатра и поместили малыша в дом малютки "Уміт".
Примерно через час в полицию позвонила мать 1997 года рождения и сообщила, что у нее пропал ребенок.
Полицейские нашли мать, освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, поставили на учет как неблагополучную семью. Сведений об отце ребенка нет", - сообщили в ДП Актюбинской области.
Дальнейшую судьбу ребенка решит комиссия по защите прав несовершеннолетних. Только с ее согласия мать сможет забрать малыша из дома малютки.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске пьяная мать оставила без присмотра двоих малолетних детей.