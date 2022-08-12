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Забыла на скамейке: в Актобе пьяная мать потеряла пятимесячного ребенка

11.08.2022, 17:02 15781
Забыла на скамейке: в Актобе пьяная мать потеряла пятимесячного ребенка
Фото: instagram/policeaktobe
АКТОБЕ. 11 АВГУСТА - В Актобе женщина в нетрезвом состоянии оставила на скамейке пятимесячного ребенка и ушла. Малыша в отделение полиции принесла случайная прохожая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Он лежал и плакал на скамейке на улице 8 Марта. Я видела его мать в алкогольном опьянении, она ушла в неизвестном направлении, а ребенок остался на скамейке", - рассказала женщина.

 
Инспекторы ювенальной полиции сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, проверили здоровье ребенка, получили назначение педиатра и поместили малыша в дом малютки "Уміт".
 
Примерно через час в полицию позвонила мать 1997 года рождения и сообщила, что у нее пропал ребенок. 
 

Полицейские нашли мать, освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, поставили на учет как неблагополучную семью. Сведений об отце ребенка нет", - сообщили в ДП Актюбинской области. 

 
Дальнейшую судьбу ребенка решит комиссия по защите прав несовершеннолетних. Только с ее согласия мать сможет забрать малыша из дома малютки.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске пьяная мать оставила без присмотра двоих малолетних детей. 
 

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В Акмолинской области девочки играли со спичками и погибли

11.08.2022, 20:42 11031
В Акмолинской области девочки играли со спичками и погибли
Фото: ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 АВГУСТА - 11 августа в поселке Жана-Кийма Жаксынского района произошло задымление квартиры двухквартирного жилого дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Двое детей 2019 и 2017 годов рождения, оставшись одни, играли со спичками, в результате произошло возгорание мебели, сообщает ДЧС Акмолинской области.
 
Дым увидел сосед. Он разбил окно и вынес детей на свежий воздух. Мужчина вызвал противопожарную службу. Девочек направили в Кийминскую сельскую больницу. Но из-за отравления угарным газом они, не приходя в сознание, скончались в медучреждении.
 
Стало известно, что отец детей в момент трагедии был на работе, а мать вышла в магазин. Предварительная причина возгорания - детская шалость.
 

В Павлодаре полностью сгорел приют для животных

11.08.2022, 18:18 14411
В Павлодаре полностью сгорел приют для животных
ПАВЛОДАР. 11 АВГУСТА - В Павлодаре в результате детской шалости полностью сгорел приют для животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили волонтеры в Instagram-паблике new_prostokvashino, во время их отсутствия сгорели все постройки, включая теплый вольер. Животные и люди не пострадали.
 

11 августа в Экибастузе на территории действующего центра реабилитации для животных "Нью Простоквашино" произошло горение деревянных конструкций кровли одноэтажного отдельностоящего кирпично-деревянного здания с частичным обрушением до прибытия пожарного подразделения. Общая площадь пожара 120 квадратных метров", - сообщили в ДЧС Павлодарской области. 

 
По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость, которая привела к взрыву газового баллона. Всего взорвались три баллона, еще четыре газовых баллона по 27 литров и два по 50 литров пожарным удалось вынести. 
 
 

Несчастный случай в ЗКО: сельхозработник попал в измельчитель для сена

11.08.2022, 16:45 16256
Несчастный случай в ЗКО: сельхозработник попал в измельчитель для сена
Фото: pixabay.com
УРАЛЬСК. 11 АВГУСТА - Несчастный случай произошел в Западно-Казахстанской области. Сельхозработник погиб, упав в измельчитель для сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Мой город" со ссылкой на руководителя управления по инспекции труда ЗКО Асылулана Досжанова, за 7 месяцев текущего года в области зарегистрированы 33 несчастных случая, связанных с производством. В том числе три групповых. Всего пострадало 39 человек, из них 20 человек с тяжелым исходом, девять человек получили травмы в групповых несчастных случаях и 10 человек погибли, из них 5 - на предприятиях строительной отрасли. Четыре рабочих упали с высоты, один - из-за обрушения.
 

Причины несчастных случаев в данной отрасли - недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность пострадавшего и эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. Погибли три работника бюджетных организаций, где нечастные случаи произошли из-за ДТП и воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей", - отметил Досжанов.

 
В сельскохозяйственной отрасли, по его словам, погибло два работника. Один отошел от своего рабочего места и при неизвестных обстоятельствах попал в работающий измельчитель для сена. Во втором случае по неизвестным причинам работница оказалась в зоне погрузки в цеху, водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на нее.
 
Спикер отметил, что работодатели не проводят обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. А некоторые даже умудряются скрывать несчастные случаи.

 

Тело пропавшего два дня назад сельчанина нашли в канале в Кызылординской области

11.08.2022, 14:58 18201
КЫЗЫЛОРДА. 11 АВГУСТА - В Кызылординской области в оросительном канале обнаружено тело сельчанина, который 9 августа отправился на поиски скота и не вернулся, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС Кызылординской области, 72-летний мужчина 9 августа ушел с "фазенды" в Жалагашском районе на поиски скота. Сегодня на его поиски вышли более 50 спасателей и полицейских, порядка 100 местных жителей и родственники мужчины. 
 

В 10.05 в оросительном канале Мадениет, в 15 километрах ниже по течению от места происшествия, обнаружено и извлечено из воды тело данного гражданина", - проинформировали в ДЧС.

 
В ведомстве призывают жителей области соблюдать правила предосторожности вблизи водоемов. 
 

В Атырау начали расследование по факту смерти беременной женщины в больнице

11.08.2022, 13:15 19806
В Атырау начали расследование по факту смерти беременной женщины в больнице
Фото: pexels.com
АТЫРАУ. 11 АВГУСТА - В Атырау начали расследование по факту смерти 32-летней беременной женщины в одной из больниц города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По факту смерти беременной женщины 1990 года рождения начато досудебное расследование по статье 317 Уголовного кодекса РК, то есть по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. 

 
Назначены соответствующие экспертизы. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.
 

Тело пропавшей в Костанайской области девочки обнаружили с помощью дрона

10.08.2022, 19:22 38991
КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - Пропавшую 5-летнюю девочку обнаружили с помощью дрона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов. Он вместе с волонтером Дамиром Бектургановым обнаружил тело в искусственном водоеме, сообщает "Алау".
 

В настоящее время проводятся следственные действия", - сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

 
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Девочка страдала аутизмом и не разговаривала. К поискам ребенка подключили вертолет. 
 
Были обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляли воду и продукты питания.

 

В Костанайской области нашли тело пропавшей 5-летней девочки

10.08.2022, 18:20 44376
В Костанайской области нашли тело пропавшей 5-летней девочки
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - Обнаружено тело пропавшей 5-летней девочки в Костанайской области, сообщает "Алау", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Девочка утонула. Позже дадим подробную информацию", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

 
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Девочка страдала аутизмом и не разговаривала. К поискам ребенка подключили вертолет. 
 
Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляли воду и продукты питания. 
 

В Костанайской области поиски 5-летней девочки продолжаются в режиме тишины

10.08.2022, 12:56 48481
Фото: telegram/Polisia NEWS
КОСТАНАЙ. 10 АВГУСТА - В Костанайской области поисковые мероприятия 5-летней девочки продолжаются в режиме тишины с учетом особенностей ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов, сообщает Polisia.kz
 
Также направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл. 
 
Отмечается, что ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки. С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях. 
 
В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов. 

 
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Известно, что девочка страдает аутизмом и не разговаривает. К поискам ребенка подключили вертолет. 
 
Обследованы более 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.


 

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