Забыла на скамейке: в Актобе пьяная мать потеряла пятимесячного ребенка

Фото: ДЧС Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 11 АВГУСТА - 11 августа в поселке Жана-Кийма Жаксынского района произошло задымление квартиры двухквартирного жилого дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Двое детей 2019 и 2017 годов рождения, оставшись одни, играли со спичками, в результате произошло возгорание мебели, сообщает ДЧС Акмолинской области.

Дым увидел сосед. Он разбил окно и вынес детей на свежий воздух. Мужчина вызвал противопожарную службу. Девочек направили в Кийминскую сельскую больницу. Но из-за отравления угарным газом они, не приходя в сознание, скончались в медучреждении.

Стало известно, что отец детей в момент трагедии был на работе, а мать вышла в магазин. Предварительная причина возгорания - детская шалость.