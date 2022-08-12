В Павлодаре полностью сгорел приют для животных

ПАВЛОДАР. 11 АВГУСТА - В Павлодаре в результате детской шалости полностью сгорел приют для животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили волонтеры в Instagram-паблике new_prostokvashino, во время их отсутствия сгорели все постройки, включая теплый вольер. Животные и люди не пострадали.
11 августа в Экибастузе на территории действующего центра реабилитации для животных "Нью Простоквашино" произошло горение деревянных конструкций кровли одноэтажного отдельностоящего кирпично-деревянного здания с частичным обрушением до прибытия пожарного подразделения. Общая площадь пожара 120 квадратных метров", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.
По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость, которая привела к взрыву газового баллона. Всего взорвались три баллона, еще четыре газовых баллона по 27 литров и два по 50 литров пожарным удалось вынести.