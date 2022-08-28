В Жетысае на территории рынка произошел крупный пожар

Фото: ДЧС Алматы

ТУРКЕСТАН. 26 АВГУСТА - На рынке "Кулпаршын" в городе Жетысае произошел пожар, охвативший площадь 900 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, 26 августа 03.00 на территории рынка "Кулпаршын" произошло возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью 500 квадратных метров и территорий, расположенных под навесом, площадью 400 квадратных метров. При этом уточняется, что общая площадь рынка - 2500 квадратных метров.

Пожар локализован в 05.20 и ликвидирован в 07.35. Жертв нет. Причина пожара устанавливается.





Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. В ликвидации пожара было задействовано 47 пожарных и 16 единиц техники", - отметили в ведомстве.

По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева создана комиссия по выяснению причин случившегося и оказанию помощи пострадавшим в результате пожара во главе заместителем акима области Сакеном Калкамановым.

Перед комиссией стоит задача по подсчету количества пострадавших и по оценке материального ущерба.



