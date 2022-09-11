В Акмолинской области охотник по неосторожности прострелил рыбаку грудь и шею

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КОКШЕТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - 39-летнего жителя Акмолинской области доставили в больницу с тремя дробовыми ранениями. Была угроза жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчине прострелили грудь и шею. Раненого рыбака прооперировали. Медики оценивают его состояние как стабильное, сообщает телеканал " Астана ".

Он был в сознании. Если бы был поврежден какой-нибудь из крупных сосудов шеи, то, возможно, мы бы с вами сейчас не разговаривали", - рассказал заведующий травматологическим отделением Атбасарской межрайонной многопрофильной больницы Азатамат Абдрахманов.

Как выяснилось позже, оружие, из которого был произведен выстрел, было не зарегистрировано. Личность стрелка установлена. Им оказался 32-летний житель Атбасара. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

Атбасарским РОП данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".