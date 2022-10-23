В Талдыкоргане при хлопке газа на предприятии пострадал охранник

Фото: ДЧС области Жетысу
Талдыкорган. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в Талдыкоргане на территории предприятия на улице Желтоксан при хлопке газо-воздушной смеси пострадал охранник.
Сообщение о взрыве поступило в ДЧС области Жетысу 22 октября в 5.50.
На территории ТОО в отдельно стоящем в помещении (домик охраны) произошел хлопок газовоздушной смеси (предварительно - из-за утечки природного газа) с обрушением стены, потолочного перекрытия на площади 50 квадратных метров и возгоранием вещей на площади 20 квадратных метров", - информирует пресс-служба ДЧС.
В результате происшествия получил ожоги рук и лица (предварительно 10-12%) охранник 1982 года рождения. По данным ведомства, состояние пострадавшего стабильное.
Причина утечки газа устанавливается, на месте работают дознаватели ДЧС и СОГ УП Талдыкоргана, а также специалисты газовой службы "КазТрансГаз Аймак", - добавили в ДЧС.