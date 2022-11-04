Работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" остановили на сутки

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Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Работу всех восьми шахт "АрселорМиттал Темиртау" остановили на сутки из-за трагедии на шахте имени Ленина, в результате которой погибли пять человек. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
На данный момент приостановлена работа всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" на сутки для проведения информационно-разъяснительной работы, проверки участков и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту", - сообщил министр.
По его словам, поисково-спасательные работы внутри шахты продолжаются.
Возгорания практически все ликвидированы. Имеется задымление, сейчас идет активное проветривание шахты и разведка участков", - добавил глава МЧС.
По его словам, ночью комиссия приступит к исследованию места происшествия.
По работе шахты имени Ленина будет решение комиссионно принято после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий, а также работы экспертной комиссии", - подчеркнул Ильин.
Он также сообщил, что говорить о полной остановке работы шахты пока не приходится.
После устранения недостатков мы всегда даем разрешение на проверки. Консервации не будет, шахта будет закрыта только для проведения работы комиссии", - уточнил глава МЧС.
В свою очередь аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что всем семьям погибших будет оказана помощь в размере 10-летних зарплат этих шахтеров.
Дополнительно также будут осуществлены выплаты, связанные с погашением кредитов, обучением детей. С этого года в коллективном договоре есть норма по приобретению дополнительного жилья для семей пострадавших", - рассказал Касымбек.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Он также поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, трагедия на шахте произошла сегодня около трех часов ночи. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли 5 шахтеров.
Сегодня Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте.