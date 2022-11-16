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Автомобиль снес автобусную остановку в Туркестанской области

15.11.2022, 17:34 10186
Автомобиль снес автобусную остановку в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области водитель автомашины BMW врезался в автобусную остановку, на которой располагалась точка общепита.
 
Как сообщает Polisia.kz, на дороге столкнулись автомашины марки BMW-525 и LADA GRANTA, двигавшиеся в одном направлении.
 
В результате водитель BMW не справился с рулевым управлением и врезался в остановку. В точке общепита, расположенной в здании остановочного комплекса, находились два официанта. Они и водитель автомобиля доставлены в Жетысайскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении водителей, причастных к ДТП, составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - сообщили в полиции.

 
В ближайшее время на основании заключения экспертизы виновный водитель будет привлечен к ответственности.


Ранее в Петропавловске в результате наезда автомашины ВАЗ-2108 на остановочный павильон были госпитализированы женщина и трое детей. 12-летний мальчик до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.  
 

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Четыре человека погибли в лобовом столкновении машин на севере Казахстана

16.11.2022, 15:30 506
Четыре человека погибли в лобовом столкновении машин на севере Казахстана
Фото: петропавловск.news
Петропавловск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в страшной аварии на трассе Петропавловск - Кокшетау.
 

Ранним утром 16 ноября на трассе лоб в лоб столкнулись "Ланд Крузер Прадо" и "Ауди". Смертельное ДТП произошло вблизи села Рощинское Тайыншинского района", - сообщает Петропавловск.news.

 
Известно, что внедорожником управлял житель Петропавловска 1971 года рождения, который ранее работал в отделе полиции района Магжана Жумабаева. Личности водителя и двоих пассажиров "Ауди" пока не установлены. Все находившиеся в автомобилях люди погибли на месте.
 

Пять человек спасли из горящей квартиры в Астане

16.11.2022, 13:06 1896
Пять человек спасли из горящей квартиры в Астане
Фото: Telegram/Astanovka98
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы.
 
Вызов о пожаре поступил 16 ноября в 10.43.
 

Незамедлительно на место вызова уже через три минуты прибыли пожарные. Было установлено, что открытым пламенем горит квартира на 11-м этаже в пятнадцатиэтажном жилом доме на площади 50 кв. м, создалось сильное задымление. Пожарные первым делом приступили к спасению людей, так как в горящей квартире находились люди, просившие о помощи", - рассказали в ДЧС.

 
Было спасено пять человек, из них один ребенок, и эвакуировано десять человек. Трое пострадавши госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.
 

В тушении было задействовано 26 человек и 6 единиц техники ДЧС, в том числе медики Центра медицины катастроф", - добавили в департаменте.

 
По его информации, в ходе тушения огня пострадали двое пожарных. Они получили ожоги рук. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.
 
В департаменте также отметили, что проезд к месту пожара пожарных подразделений был затруднен из-за припаркованных автомашин во дворе дома. В этой связи в департаменте обратились к автовладельцам с просьбой не перекрывать подъездные пути.
 
 

Опасную инфекцию выявили у КРС в Карагандинской области

15.11.2022, 15:45 12776
Опасную инфекцию выявили у КРС в Карагандинской области
Фото: ElDala.kz
Караганда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Карантин введут на одной из зимовок в Карагандинской области в связи с заболеванием крупного рогатого скота.
 

Заболевание выявлено в крестьянском хозяйстве "Свиридов" в Мартбек Мамыраевском сельском округе", - сообщает eldala.kz.

 
Как сообщает сайт со ссылкой на заключение главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Каркаралинского района, на территории зимовки выявлен эмфизематозный карбункул среди крупного рогатого скота.
 
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза два села закрыли на карантин.
 
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. Читать:
 

В МЧС рассказали, когда озвучат итоги расследования трагедии на шахте имени Ленина

15.11.2022, 12:13 15836
В МЧС рассказали, когда озвучат итоги расследования трагедии на шахте имени Ленина
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил журналистам, когда будут готовы результаты расследования взрыва на шахте имени Ленина в Карагандинской области.
 
По словам Юрия Ильина, расследование еще продолжается.
 
Он сообщил, что предварительно заключение будут давать 23 ноября в Караганде с участием СМИ.

Напомним, после аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни 5 горняков, Минэкологии заявило, что намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
 
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства, сообщил на заседании сената премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 

С начала года в пожарах погибли 249 человек - Ильин

15.11.2022, 11:58 16446
С начала года в пожарах погибли 249 человек - Ильин
Фото: ДЧС
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства сообщил, что что с начала года в республике зарегистрировано 9647 пожаров, в результате которых погибли 249 человек и еще 212 получили ожоги и отравления различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе правительства.
 
Ильин уточнил, что из общего числа погибших 107 человек (43%) находились в состоянии алкогольного опьянения. В целом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечено снижение числа пожаров на 2,2%, погибших - на 18,6%, травмированных - на 40,8%.
 
Для исключения фактов травмирования и гибели людей, а также минимизации ущерба от пожаров МЧС законодательно закреплены обязательные требования по оборудованию жилых домов высотой до 10 этажей установками пожарной сигнализации и анализаторами загазованности. На сегодня продолжается работа по внедрению современных технологий в работу по предупреждению и ликвидации пожаров, выносу из многоквартирных жилых зданий, социальных, культурно-зрелищных, образовательных и спортивных объектов опасных технических устройств и встроенных котельных.
 
На особом контроле МЧС также находится вопрос обеспечения пожарной безопасности на объектах тепло- и энергообеспечения. С июля по август проведены проверки 845 объектов, отнесенных к категории высокой степени риска. На 611 объектах выявлено 3379 нарушений, к ответственности привлечено 196 должностных лиц.
 
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в целом по республике наблюдается снижение количества пожаров и пострадавших. В то же время рост числа пожаров зафиксирован в Абайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областях и в столице.
 
По его словам, в большинстве случаев к ЧС приводят нарушения элементарных требований безопасности при эксплуатации печного, газового и электрического отопления.
 

Необходимо выстроить более эффективную систему реагирования на данные нарушения. Нужно провести работу по усилению полномочий инспекций. Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы устранять выявленные нарушения и не допускать их в дальнейшем", - сказал премьер.

 
Он подчеркнул, что также неоднократно поднимался вопрос по выносу автономных котлов из жилых объектов на безопасное расстояние.
 

Акимам регионов надо принять соответствующие меры и ускорить эту работу", - отметил Смаилов.

 
В заключение глава кабмина поручил обеспечить четкую координацию госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период, взять на особый контроль работу соцобъектов, принять меры по ужесточению требований при реализации сжиженного газа, а также усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением.
 

В Костанае автомобиль насмерть сбил пенсионерку

15.11.2022, 10:09 17551
Костанай. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное ДТП произошло 8 ноября около 19 часов на улице Доненбаевой.
 
Водитель, управляя автомашиной "Тойота", совершил наезд на пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. В результате ДТП 63-летняя женщина скончалась на месте происшествия, информирует портал Alau.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".
 

В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли

15.11.2022, 09:10 18581
В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли
Фото: Кадр с видео
Актау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мунайлинском районе Мангистауской области в результате ДТП погибли два человека, сообщили в департаменте полиции региона.
 
Авария произошла 14 ноября в 21.45. По сообщению очевидцев, автотранспорт загорелся после того, как попал в аварию, сообщает Lada.kz
 
По информации полиции, обстоятельства происшествия выясняются.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).


 

Землетрясение произошло в 274 км от Алматы

14.11.2022, 20:49 26931
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 14 ноября в 20 час. 21 мин. 01 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юг от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.3. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
Напомним, 14 ноября в 12.51 сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 

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