Взрыв газа в многоэтажке Караганды не подтвердился

В результате ЧП эвакуировано более 80 человек.

Фото: МЧС РК

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Караганда. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа в 16-этажном 127-квартирном жилом доме в Караганде не подтвердился. Специалисты выясняют причину пожара.





Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





Как уточнили в МЧС, в квартире на 8-м этаже произошло горение на общей площади 30 квадратных метров. Из окна горевшей квартиры выпал мужчина 1979 года рождения, он был госпитализирован. В ходе проведения разведки обнаружены тела трех человек.









Силами ДЧС из квартир, расположенных в подъезде, с помощью спасательных колпаков было спасено 48 человек (из них 9 детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребенок).









Для обогрева жильцов к задействованы 3 вахтовки ДЧС. Эвакуированные жильцы будут размещены у родственников и в гостиницах города. На месте работают психологи. Решается вопрос по возвращению жителей в квартиры.





Дополнено, 11.01.2023, 09.53





По факту пожара в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 204, часть 2, УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия". Санкции данной статьи предусматривают наказание штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок до двух лет. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.





Дополнено, 11.01.2023, 13.00





Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил оказать жителям всю необходимую помощь. В настоящее время восстановлено электроснабжение дома. Жители вернулись в квартиры, информирует пресс-служба акимата региона.





Тщательно проверьте весь дом. По результатам обследований жителям дома максимально оказать необходимую помощь", - заявил Ермаганбет Булекпаев.





По словам начальника ДЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, вероятной причиной пожара стал открытый источник огня в квартире.





В данный момент электроснабжение в доме восстановлено, идет запуск лифтов. Вследствие тушения пожара залито водой 8 квартир (с 8-го по 1-й этаж одного стояка), пострадали 2 квартиры - в которой был пожар и этажом выше.





Пострадавший мужчина находится в реанимации. По сведениям медиков, состояние у него средней тяжести. После проведения консилиума будет решаться вопрос о переводе его в палату.



