22.01.2023, 13:47 29056
В одной из квартир Караганды взорвался газовый баллон
Фото: МЧС РК
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Караганда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир двухэтажного жилого дома в Караганде произошел взрыв газового баллона, двое пострадавших госпитализированы, сообщает департамент по ЧС Карагандинской области.
21 января в 18.51 в Караганде на улице Щорса, 37, в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без горения, с последующим обрушением деревянного перекрытия и перегородок в квартире № 6 (на втором этаже) и частично в квартирах №№ 4, 5 (на втором этаже) и 3 (на первом этаже)", - говорится в сообщении ДЧС региона.
Предварительная площадь происшествия 36 квадратных метров.
В результате взрыва мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения госпитализированы с ожогами.
На месте задействованы силы ДЧС (36 сотрудников и 8 единиц техники). Силами спасателей проведен демонтаж свисающих конструкций, представляющих угрозу падения.
Как сообщает ДЧС Карагандинской области, акиматом города для жильцов подъезда предоставлены места в общежитии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в одной из многоэтажек Караганды произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
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23.01.2023, 11:47 401
В Костанае из-за порыва теплосетей более 20 домов отключены от тепла
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января
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Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае устраняют последствия аварии на теплосетях, в связи с чем потребовалось отключение порядка 20 домов от подачи тепла, сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания".
В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов: Дощанова, 145/7; Тауәльсіздiк, 161, 163, 165; Аль-Фараби, 134, 136, 138; микрорайон 6, 106; микрорайон 7, 8а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 17б, 21, 25; Арыстанбекова, 6, Узкоколейная, 2/1.
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января.
22.01.2023, 21:00 14761
Сотрудница отдела образования Шымкента подозревается во взяточничестве
Предположительно, размер взятки составил 800 тысяч тенге
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Шымкент. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава специального отдела образования Шымкента задержана по подозрению в неоднократном получении взяток, сумма которых составляет 800 тысяч тенге, сообщает прокуратура Шымкента.
«Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование по статье 366, часть 3, УК (Получение взятки в крупном размере, неоднократно), по данному факту подозреваются должностные лица отдела образования города», - говорится в публикации прокуратуры.
Задержанная подозревается в неоднократном получении взятки (в сумме 800 тысяч тенге) от руководителей детских садов за положительные решения по проверке учреждений города за 2022 год. На своем допросе она полностью признала вину в совершении преступления.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данное время по делу проводится досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
Напомним, недавно за взятки задержали директора парка Медеу.
20.01.2023, 16:28 89206
На территории Казахстана произошло землетрясение
Магнитуда составила 4,4
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 20 января 2023 года в 15.05 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 216 км на север от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения составил 9,4. Магнитуда MPV 4,4. Координаты эпицентра 45,10° с.ш. 77,52° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Кроме того, сегодня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09.46 в 722 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11,6. Магнитуда MPV 5. Координаты эпицентра 38,93° с.ш. 70,43° в.д. Глубина 5 км.
20.01.2023, 10:31 95246
В Алматы рушится новое здание поликлиники за 775 млн тенге Дополнено
Сотрудники департамента по ЧС и института сейсмологии, считают, что объект и данные повреждения не являются опасными
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новом здании поликлиники проседает потолок, в стенах зияют дыры, от которых идут многочисленные трещины. Медработники опасаются за безопасность как свою, так и пациентов. Однако ДЧС и институт сейсмологии считают здание безопасным.
Медучреждение было сдано в эксплуатацию в 2017 году. Через полтора года его передали на баланс седьмой городской больницы. С тех пор врачи пишут письма во все инстанции с просьбой провести ремонт. Боятся, что в один из дней потолок на цокольном этаже просто обрушится, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Проблема у нас ухудшается, ухудшается. Письма писали, сотрудники боятся. Сами видели же, сколько там миллиметров трещины", - комментирует заместитель главного врача ГКБ № 7 Алматы Ляззат Жумадилова.
На цокольный этаж двести медработников спускаются по нескольку раз в день. Здесь хранятся все необходимые медикаменты. И каждый раз врачи боятся за свои жизни.
В подвальное помещение ежедневно спускаемся, проверяем порядок, чистоту. Страшно, что может в любой момент где-нибудь упасть на человека", - рассказала старшая медсестра поликлиники Айгуль Муканова.
Отмечается, что в зоне риска находятся и пациенты. Мощность поликлиники рассчитана на 200 человек. Но по факту врачи обслуживают в 2 раза больше алматинцев. Медработники "латают" дыры самостоятельно каждые полгода. На эти работы за четыре с половиной года ушло около миллиона тенге. Власти города ремонтировать поликлинику не хотят. Поскольку сотрудники ЧС и института сейсмологии признавать проблему отказываются.
В последний раз была отписка в мае. Это были сотрудники департамента по ЧС и института сейсмологии, что данный объект и данные повреждения не являются опасными и объект к дальнейшей эксплуатации пригоден. Но мы видим, что с течением времени повреждения расширяются", - сказал главный врач ГКБ № 7 Манас Рамазанов.
С выданным заключением не согласны и члены партии AMANAT. Партийцы ранее уже указывали городским властям на проблему. Но спустя полгода никто ничего не сделал, уверяют проверяющие. Между тем на строительство поликлиники было затрачено 775 миллионов тенге.
Вместо того чтобы такие деньги тратить на строительство других поликлиник и школ, мы сейчас вынуждены будем деньги тратить на текущий либо капитальный ремонт. Расходование бюджетных средств таким образом недопустимо, это же бюджетные деньги, это народные деньги. Должна поликлиника служить не менее 10-15 лет, а мы в течение 4,5 года получаем вот такое состояние", - считает экс-депутат маслихата Алматы, член партии AMANAT Ерболат Касымов.
Дополнено 20.01.2023, 19.36
Заместитель директора по общим вопросам института сейсмологии Куат Жагабаев сделал заявление на претензию главврача относительно устойчивости здания поликлиники.
«ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК 20 мая 2022 года касательно определения аварийности здания поликлиники принимал участие в работе комиссии. Комиссия была организована департаментом по ЧС г. Алматы 24 мая 2022 года по обследованию поликлиники. По результатам визуального осмотра установлено, что несущие конструкции здания поликлиники не повреждены, но отмечены деформации отрыва и просадочность отдельных перегородок в цокольном этаже. Наружная отделка поликлиники имеет повреждения в виде расслоения штукатурки на отдельных участках. Для выявления причин возникновения деформации повреждений поликлиники и в целях принятия решения по дальнейшим действиям поликлиники комиссией было официально в письменном виде рекомендовано руководству поликлиники провести детальное обследование. При этом руководство городской клинической больницы № 7 г. Алматы до настоящего времени не обращалось в наш адрес по данному вопросу», – сказал Куат Жагабаев.
20.01.2023, 09:35 96601
В Атырау на предприятии произошло возгорание масла
Фото: МЧС РК
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Атырау. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные тушили возгорание остатков масла на одном из предприятий в Атырау. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.
Днем 19 января 2023 года произошло возгорание остатков масла на территории ТОО "Petro Export" в 2 резервуарах (каждые по 400 кубов) и на прилегающей части площадью около 64 квадратных метров.
Пожар локализован в 16.38 и ликвидирован в 17.41. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 19 сотрудников и 6 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и ТОО "Семсер - Өрт сөндіруші".
Причины возгорания выясняются.
20.01.2023, 09:01 97791
Десятки домов в Рудном остались без тепла
Горожане жалуются на холод в домах
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Рудный. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки многоэтажек, частных домов и строений остались без тепла в Рудном Костанайской области в результате прорыва на теплотрассе.
По данным телеканала "Астана", горожане жалуются на холод в квартирах. А на улице тем временем столбики термометров опустились до минус 12 градусов.
Отмечается, что годом ранее на модернизацию теплопровода потрачено семь миллиардов тенге. В этом году также выделяются значительные средства. С начала отопительного сезона трубы рвало уже трижды.
Магистраль, да, давно не перекладывали, в этом году мы здесь работали, и поэтому здесь произошел порыв. Откачиваем воду, которая была у нас в глотках, и после откачки воды будем искать порыв", - говорит директор ТОО "Рудненская теплосеть" Арман Жунусов.
19.01.2023, 13:20 122316
В Италии погибла казахстанка
В МИД РК информацию подтвердили
Фото: L'Occhio di Salerno
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии погибла 27-летняя гражданка Казахстана.
Как сообщает Corriere Del Mezzogiorno, 27-летняя казахстанка погибла в результате ДТП в городе Салерно. Трагедия произошла 17 января возле оперного театра Джузеппе Верди.
В МИД РК информацию подтвердили.
Ведется работа по отправке тела в Казахстан. С родными на связи", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что казахстанка погибла во время давки в Сеуле.
19.01.2023, 09:42 127881
На ТЭЦ Риддера произошел пожар
По словам жителей, батареи пока теплые
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Риддер. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Акбужанов подтвердил возникновение пожара в цехе топливоподачи.
Уважаемые горожане! Действительно, произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент все потушено, жертв, слава Богу, нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим сохранять спокойствие. О дальнейших действиях будем давать информацию", - цитирует главу Риддерской ТЭЦ издание yk.kz.
Официальных пояснений на уровне области пока не поступало ни из акимата, ни от департамента по ЧС. Ситуации не знают и жители Риддера. Говорят, что пока батареи теплые, информирует издание.
Известно, что в Риддер срочно выехал аким ВКО Даниал Ахметов.
Дополнено 19.01.2023, 11.55
Сейчас пожар ликвидирован. Жертв нет. Начались работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена, информирует yk.kz.
Дополнено 19.01.2023, 21.24
Аким ВКО Даниал Ахметов завил, что с 6 ноября, с момента первой аварии, собственники "Риддер ТЭЦ" не предпринимали практически никаких действий по исправлению ситуации, сейчас только благодаря гарантиям областного акимата идут поставки угля с разреза Каражыра и мазута от "КазМунайГаза".
«Около 600 млн тенге было затрачено на строительные и срочные восстановительные работы, сейчас станция находится в жизнеспособном состоянии. Четыре года здесь не проводилось вообще никакого ремонта. Мы неоднократно делали замечания, однако владельцы станции ничего не сделали, чтобы устранить проблемы», – отметил Даниал Ахметов.
По информации акимата региона, в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников АО "Риддер ТЭЦ", после его завершения будет решаться вопрос о ее дальнейшей судьбе.
По словам акима региона, ТЭЦ либо передадут в государственную собственность, либо будет найден инвестор, готовый исполнять все договорные обязательства перед населением Риддера.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
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