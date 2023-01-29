28.01.2023, 14:03 27481
В Петропавловске снова прорвало водовод: воды нет в трех районах города
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 28 января, утром в Петропавловске произошел очередной порыв водовода вдоль железной дороги в районе улицы 314-й Стрелковой дивизии. Воды временно не будет в трех районах города, сообщает "Петропавловск.news".
В 7.00 28 января произошло повреждение на юго-восточном водоводе Д=800 мм по ул. 314-й Стрелковой дивизии. По причине повреждения было снижено давление в городской сети. В настоящее время участок локализован, давление воды в городе восстанавливается. До полного завершения работ под ограничение попадут: поселок Рабочий, мкр. Береке, Привокзальный район", - сообщил аким города Руслан Анбаев.
Напомним, это не первая авария на водопроводе в городе. В начале ноября после большого снегопада произошла авария.
В декабре из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты.
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29.01.2023, 09:37 4501
На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымбулаке в рестобаре "Облака" произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, 29 января в 05.30 произошло загорание 3-х этажного рестобара "Облака" на площади предварительно 800 квадратных местров.
Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны. В 08.05 пожар локализован, пострадавших нет, предварительная площадь 800 квадратных метров. Ликвидация пожара в 08.30", - проинформировал официальный представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.
Отмечается, что в процессе ликвидации пожара применялся снегогенератор.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складах возле барахолки в Алматы.
27.01.2023, 09:39 64926
В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека
ДТП произошло на улице Саина
Фото: Zakon.kz
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека.
По данным ALMATY_KRIS_P, смертельное ДТП произошло на улице Саина. Автомобиль на большой скорости врезался в столб линии электропередачи. От сильного удара автомобиль разорвало на две части.
В результате ДТП погибли трое парней, находившиеся внутри автомобиля.
27.01.2023, 08:11 68026
В Алматы ощущались подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 января 2023 года в 06.10 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана. Подземные толчки ощущались в Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения составил 11,9. Магнитуда MPV 5,2. Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 77.37° в.д. Глубина 10 км.
По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла.
По данным городского ДЧС, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линии "112" и "101" от жителей не поступало.
По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.
26.01.2023, 19:53 79176
В Рудном снова произошел порыв: от отопления отключены жилые дома
Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц
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Рудный. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Порыв с отключением воды и отопления снова произошел в Рудном на улице Горняков.
В четверг, 26 января, в 14.00 произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 мм, сообщает "Алау".
Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц.
Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по устранению порыва.
Напомним, 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений остались без тепла в Рудном в результате порыва на теплотрассе.
21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.
25.01.2023, 10:44 109411
Рабочего насмерть задавило потоком руды на предприятии в Карагандинской области
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Караганда. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января текущего года в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере произошел несчастный случай с работником ТОО "Nova Цинк", сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области.
Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствие чего от асфикции дыхательных путей пострадавший скончался", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту для проведения специального расследования создана комиссия, обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам специального расследования, добавили управлении.
23.01.2023, 19:49 145061
В Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом
Фото: пресс-служба МВД РК
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Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Канабек Каратальского района, сообщает пресс-служба МВД РК.
С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших. Оба находились в салоне трактора. Один из них, 41-летний мужчина, скончался. Второй, 18-летний парень, находится на медобследовании.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.
23.01.2023, 11:47 153671
В Костанае из-за порыва теплосетей более 20 домов отключены от тепла
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января
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Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае устраняют последствия аварии на теплосетях, в связи с чем потребовалось отключение порядка 20 домов от подачи тепла, сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания".
В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов: Дощанова, 145/7; Тауәльсіздiк, 161, 163, 165; Аль-Фараби, 134, 136, 138; микрорайон 6, 106; микрорайон 7, 8а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 17б, 21, 25; Арыстанбекова, 6, Узкоколейная, 2/1.
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января.
22.01.2023, 21:00 164806
Сотрудница отдела образования Шымкента подозревается во взяточничестве
Предположительно, размер взятки составил 800 тысяч тенге
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Шымкент. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава специального отдела образования Шымкента задержана по подозрению в неоднократном получении взяток, сумма которых составляет 800 тысяч тенге, сообщает прокуратура Шымкента.
«Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование по статье 366, часть 3, УК (Получение взятки в крупном размере, неоднократно), по данному факту подозреваются должностные лица отдела образования города», - говорится в публикации прокуратуры.
Задержанная подозревается в неоднократном получении взятки (в сумме 800 тысяч тенге) от руководителей детских садов за положительные решения по проверке учреждений города за 2022 год. На своем допросе она полностью признала вину в совершении преступления.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данное время по делу проводится досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
Напомним, недавно за взятки задержали директора парка Медеу.
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