Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО

Фото: МЧС РК

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Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажир вертолета, потерпевшего вчера крушение в Западно-Казахстанской области, рассказал подробности происшествия.





Выживший после крушения 62-летний Сергей Щеглов в интервью порталу "Мой город" отметил, что состояние у него нормальное, немного все побаливает. Ничего из произошедшего он не помнит, все произошло моментально.









Я оказался между креслами. Очнулся, когда потекла кровь с головы. Закрыл голову тряпкой. Потом приехали спасатели, спасибо им. Молодцы! Все быстро разрезали, все сделали как положено. Самостоятельно выбраться, наверное бы, не смог. Со мной парень, который остался жив, он не мог подойти. А я боялся вылезти, потому что вокруг торчали дюралевые штыри. Невозможно было выбраться", - вспоминает мужчина.





По его словам, во время полета он находился в задней части вертолета.





Не знаю, как все получилось. Там месиво, вертолет был искорежен. Половины его не было после крушения. Редуктор куда-то улетел. Причины назвать не можем. Мы летели практически три часа. Все было идеально. Когда вылетали, все было отлично - и погода, и все. Я во время полета находился сзади, читал свои конспекты. И раз, и все... я уже на земле. Вертолет очень хороший, 2022 года, новый. В нем все предусмотрено, обогрев лопастей. Почему так все произошло, я не пойму", - рассказал Щеглов.





Он поблагодарил спасателей и врачей, которые экстренно оказали им первую помощь. С его слов, все было слаженно и на высшем уровне.





Я работаю в "Казавиаспас" ведущим инженером В2. Стаж - 43 года. Обслуживаю радио и электроприборы вертолета. А инженер, который погиб, обслуживал двигатели. Я из Атырау. Мы сами спасаем и перевозим беременных и больных из поселков в Атырау. Ну а здесь нас спасали, спасибо!" - сказал Сергей Щеглов.





Мужчина отметил, что родился в рубашке, и теперь день спасения - его второй день рождения.





В свою очередь врачи больницы, где находятся двое пострадавших пассажиров, рассказали об их состоянии.





При поступлении состояние оценивалось как средней тяжести. Пациенты были в сознании. Проведено мультидисциплинарное полное обследование больных - рентген, УЗИ. После этого их госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной и затылочной областей. У одного пациента ушибленная рана верхней и нижней губы. Проведено лечение, операций не было. Пациенты получат консервативное лечение в течение 5-6 дней. Состояние стабильное", - рассказал заведующий приемного отделения многопрофильной больницы Уральска Еркин Ахбалин.





23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. По данным МЧС, на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл".





В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали.





По факту крушения вертолета начато досудебное расследование





В МЧС сообщили , что разбившийся МИ-8 прошел техобслуживание месяц назад. В ведомстве также добавили, что семьи погибших сотрудников "Казавиаспаса" будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей.





Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым. Он также пояснил, почему первоначально появилась информация об отсутствии погибших. По словам Иманкулова, на месте была очень плохая связь. Когда диспетчер дозвонился до выжившего члена экипажа, он сказал либо слово "жив", либо "живы", затем связь оборвалась. И уже после получения данных была подтверждена информация о гибели четверых человек.



