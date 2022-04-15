Аэропорт Алматы получил сообщение о заминированном рейсе из Беларуси

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Международный аэропорт Алматы поступило сообщение, что самолет, пребывающий рейсом из Минска, заминирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В сообщении говорилось о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, летевшего рейсом Минск - Алматы, авиакомпании Belavia.
После получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
31 марта неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 7 объектах в Алматы, в том числе в Международном аэропорту.