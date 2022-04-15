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Аэропорт Алматы получил сообщение о заминированном рейсе из Беларуси

14.04.2022, 10:01 16106
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Международный аэропорт Алматы поступило сообщение, что самолет, пребывающий рейсом из Минска, заминирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В сообщении говорилось о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, летевшего рейсом Минск - Алматы, авиакомпании Belavia.
 

После получения информации о минировании воздушного судна была проведена комплексная проверка согласно аварийному плану. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

 
31 марта неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на 7 объектах в Алматы, в том числе в Международном аэропорту.
 

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Учитель частной школы скончался во время тестирования в Алматы

14.04.2022, 16:12 10041
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы во время сдачи тестирования скончался 49-летний учитель одной из частных школ Алматы. Мужчина состоял на учете в поликлинике из-за гипертонической болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY. и
 

Это первый летальный случай за 4 года. В центрах проведения тестирования будет усилен контроль за работой медиков по оказанию первой помощи", - сообщили в Национальном центре тестирования. 

 
Представители управления образования города выразили соболезнования семье погибшего. Ей будет оказана вся необходимая помощь. 
 
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. 
 
В пресс-службе центра также напомнили, что в случае плохого самочувствия педагоги могут поменять дату тестирования.
 
 

По факту гибели ребенка в ливневом канале в Караганде заведено уголовное дело

14.04.2022, 12:48 13116
По факту гибели ребенка в ливневом канале в Караганде заведено уголовное дело
Фото: instagram/qaragandy_tjd
КАРАГАНДА. 14 АПРЕЛЯ - По факту гибели 9-летнего мальчика в ливневом канале в Караганде органами следствия начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время назначены необходимые экспертизы", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Проводится расследование.
 
Ранее сообщалось, что 3 апреля в Караганде произошел несчастный случай. В 15.45 на пульт "112" поступило сообщение от очевидцев, что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа. Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 года рождения.
 

В Туркестанской области в результате ДТП погибли 3 человека

14.04.2022, 09:52 16866
В Туркестанской области в результате ДТП погибли 3 человека
Фото: ДП Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 4 пострадали, проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе, 13 апреля примерно в 19.00 в Сарыагашский РОП поступило сообщение об аварии на трассе Сарыагаш - Шымкент. 
 

Установлено, что примерно в 19.00 автобус марки Yutong, в котором находились около 30 человек, двигался в направлении города Шымкента. В это время на встречную полосу выехала автомашина марки Audi 100 и совершила лобовое столкновение с автобусом", - проинформировали в ДП Туркестанской области.

 
В результате ДТП водитель автомашины Audi 100 и 2 пассажира скончались на месте происшествия. Еще 4 пассажира автобуса с различными травмами доставлены в районную больницу.
 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших", - добавили в департаменте.


 

В Алматинской области большегруз кузовом зацепил мост

13.04.2022, 20:46 29981
В Алматинской области большегруз кузовом зацепил мост
Фото: Instagram/dorogi_almaty_official
ТАЛЫДКОРГАН. 13 АПРЕЛЯ - ДТП с участием автомашины HOWO произошло на 62-м км трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам водителя большегруза, во время движения у него случайно произошел подъем кузова. Машина зацепила нижнюю часть дорожного моста и повредила рекламный билборд, вследствие чего грузовик встал на дыбы, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области
 
Опора моста не повреждена. По предварительным данным, сам 48-летний водитель грузовика получил незначительные травмы. Сейчас он проходит медобследование.
 
По факту ДТП составлен административный протокол, предусмотренный статьей 610 КоАП "Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб".
 

В Карагандинской области в селе Юбилейном обрушился мост

13.04.2022, 18:46 31741
КАРАГАНДА. 13 АПРЕЛЯ - Жители села Юбилейного в Абайском районе сняли на видео последствия паводков. Из-за увеличенного сброса воды с водохранилища Жартас 11 апреля обрушился участок моста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Опасное место обнесли красными флажками. Сельчане просят акимат обратить внимание на их проблему, сообщает eKaraganda.
 
В акимате Абайского района заявили, что, как только уровень воды спадет, мост отремонтируют. А пока проехать можно через село Коксу. Угрозы подтопления населенного пункта нет.
 

В летне-осенний период 2021 года были проведены работы по санации реки Шерубай-Нура с увеличением пропускной способности русла реки. Но в связи с большим сбросом с водохранилища (20 куб. м/с) водопропускные трубы не справились", - сообщили в акимате Абайского района.

 
Сейчас этот участок дороги перекрыт. По периметру выставлены предупреждающие знаки, ведется круглосуточное дежурство.
 
 

Сход лавины в горах близ Алматы: найдено тело второго туриста

13.04.2022, 18:21 32411
Сход лавины в горах близ Алматы: найдено тело второго туриста
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В горах близ Алматы спасатели нашли тело второго туриста, которого искали после схода лавины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Погибшего нашли с помощью собаки по кличке Чарли. Спасатели ожидают следственную группу, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

В поисково-спасательной операции были задействованы: спасатели КСП "Туюксу" и РОСО МЧС РК, а также сотрудники ДЧС Алматы и "Казселезащита".
От службы спасения Алматы были задействованы: 25 спасателей, в том числе 2 кинолога, 1 поисково-спасательная собака, 5 единиц спецтехники и 1 вертолет Ми-8.


Напомним, 13 апреля в 13.28 поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека. 
 
Алматинские спасатели нашли живым одного из пропавших в результате схода лавины туристов. Его на вертолете Ми-8 службы спасения Алматы доставили в район ВСК "Медеу", где он был передан медикам "Центра Медицины Катастроф" для доставки в стационар.
 

В ЗКО из реки вытащили трех коров и двух лошадей

13.04.2022, 17:54 32801
Фото: Руслан Уразалиев/Facebook
УРАЛЬСК. 13 АПРЕЛЯ - Погибший скот обнаружили в реке Кушум недалеко от Пятимарского сельского округа Жангалинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Жангалинского района Дархан Закарин сообщил, что скот обнаружили 10 апреля, а уже на следующее утро направили спецтехнику. Трупы трех утонувших коров и двух лошадей извлекли из реки и захоронили на скотомогильнике вблизи сельского округа, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Владельцев скота мы установили. Дело в том, что там водоем зарос камышами. Животные, возможно, шли на водопой и утонули. Как только растаял лед, туши всплыли на поверхность воды. Вообще эти участки арендуются. Мы направили в управление природопользования ЗКО письмо, в котором просим, чтобы арендаторы этих участков выполняли Экологический кодекс и содержали водоемы в надлежащем состоянии", - пояснил аким района.

 
Также он отметил, что это уже не первый случай и ранее они уже отправляли подобные письма в управление природопользования ЗКО.
 

Одного пропавшего в результате схода лавины туриста нашли живым

13.04.2022, 16:25 26651
Одного пропавшего в результате схода лавины туриста нашли живым
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Алматинские спасатели нашли живым одного из пропавших в результате схода лавины туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании, предварительно - вывих плеча", - проинформировали в городском ДЧС.

 
Сообщается, что поиски второго пропавшего туриста продолжаются.
 
В поисково-спасательных работах принимает участие 31 человек, 8 единиц техники, 2 кинологических расчета, 1 вертолет и 1 дрон.
 
По данным ДЧС, опасность схода лавин сохраняется. 
 

В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне - выше 2500) в период 14 - 18 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - отметили в департаменте.

 
ДЧС рекомендует воздержаться от походов в горы.
 
Напомним, 13 апреля в 13.28 поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под лавиной остались 2 человека.
 

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