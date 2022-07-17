Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Алматы через полтора часа после вылета

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АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - 16 июля самолет авиакомпании Air Astana Airbus A321, выполнявший рейс KC585 по маршруту Алматы - Мале, вылетел по расписанию в 01.47, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя. Согласно процедурам безопасности было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. В 03.30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Через два часа после приземления пассажирам предоставили питание и напитки. Ожидаемое время вылета самолета сегодня в 18.15.
Напомним, в связи с многочисленными обращениями пассажиров в соцсетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан -Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам КГА МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование.