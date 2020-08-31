Акмолинские полицейские в течение часа нашли заблудившегося ребенка

Кокшетау. 30 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Акмолинской области быстро нашли заблудившегося ребенка, передает Kazakhstan Today.

29 августа, в 21.30, в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от жительницы Атбасара Айгуль Ашуровой о том, что на дачах, около 19.00, потерялся ее ребенок в возрасте 1 года и 9 месяцев. На протяжении полутора часов семья пыталась найти ребенка самостоятельно.

После безуспешных поисков родные обратились в полицию. Незамедлительно стражи порядка начали поиски. К поискам были привлечены сотрудники ЧС, волонтеры и общественность.

Весь личный состав отдела полиции Атбасарского района был ориентирован на поиск ребенка. За короткое время сотрудникам полиции удалось собрать общественность и волонтеров, которые рассредоточились по территории дачного массива и приступили к поискам ребенка. В течение часа малыш был найден сотрудниками полиции - капитаном полиции Медетом Исабековым и майором полиции Жасланом Смагуловым - на полевой дороге и передан родителям.

За это время мальчик успел уйти на большое расстояние от родителей.

В полиции напомнили родителям о внимательном отношении к своим детям.

Ранее сообщалось, что в ВКО разыскивается семилетний мальчик , которого в неизвестном направлении увел со двора 19-летний парень.

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