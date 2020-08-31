Семилетний мальчик пропал в ВКО

Усть-Каменогорск. 30 августа. Kazakhstan Today - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области пропал семилетний мальчик, передает Kazakhstan Today.

В поисках ребенка задействованы полицейские и волонтеры.

Как рассказали в департаменте полиции ВКО, родители обратились в полицию в полночь 30 августа с заявлением о том, что из двора дома пропал семилетний мальчик. Со слов матери, ребенок, как обычно, вышел во двор поиграть, но спустя время пропал. Мальчик катался на сером велосипеде "Украина".

Установлено, что в поселке Зубовск днем ранее, около 16 часов, мальчик вышел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родители обратились в полицию только после того, как самостоятельные поиски не дали результатов", - рассказали в ДП ВКО.

Приметы пропавшего Эдуарда Жилиева: волосы русые, карие глаза. Был одет в серую футболку, серые спортивные штаны, темно-серые кроссовки.

В полиции подчеркнули, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения малыша. Работа на контроле у руководства департамента полиции ВКО.

Полицейским удалось выяснить, что с Эдуардом был знакомый 19-летний парень - местный житель поселка Зубовск, оба направились в неизвестном направлении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться на оперативный канал 102.

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