Альпинист лишился зрения при восхождении на гору близ Алматы

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - При восхождении на пик Маншук Маметовой в Малоалматинском ущелье один из альпинистов получил обморожение роговицы глаз и потерял возможность видеть, передает Kazakhstan Today.

При совершении учебно-тренировочного восхождения в Малоалматинском ущелье на пик Маншук Маметовой по северному гребню (3Б категории сложности) один из альпинистов получил обморожение роговицы глаз, потеряв возможность видеть", - сообщает пресс-служба алматинской "Службы спасения-109".

В результате оказания первой доврачебной помощи спасателями, инструкторами альпинистского лагеря "Туюк-Су" и спортсменами Федерации альпинизма города Алматы, пострадавший был экстренно спущен в урочище Туюк-Су.

В настоящее время зрение пострадавшего частично восстановлено. В дальнейшем за его состоянием будут следить врачи по месту жительства.





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