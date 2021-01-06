Альпинист лишился зрения при восхождении на гору близ Алматы

При совершении учебно-тренировочного восхождения в Малоалматинском ущелье на пик Маншук Маметовой по северному гребню (3Б категории сложности) один из альпинистов получил обморожение роговицы глаз, потеряв возможность видеть", - сообщает пресс-служба алматинской "Службы спасения-109".
В результате оказания первой доврачебной помощи спасателями, инструкторами альпинистского лагеря "Туюк-Су" и спортсменами Федерации альпинизма города Алматы, пострадавший был экстренно спущен в урочище Туюк-Су.
В настоящее время зрение пострадавшего частично восстановлено. В дальнейшем за его состоянием будут следить врачи по месту жительства.
Напомним, в горах Алматы погиб мужчина, который заблудился, возвращаясь с озера Титова.
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