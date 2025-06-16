Авто столкнулось с грузовым поездом в Алматинской области
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Конаев. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На переезде перегона Жинишкесу - Шелек в Алматинской области произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
В 09.19 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде перегона Жинишкесу - Шелек (участок Жетыген - Алтынкөл) произошло ДТП с участием водителя легкового автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовым поездом. Жертв нет. Водитель получил травму - перелом руки, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что переезд оборудован всеми необходимыми предупреждающими знаками. Движение поезда было восстановлено с опозданием на 30 минут.
В КТЖ напомнили, что с начала года на железнодорожных переездах произошло 23 ДТП. Основная причина - нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.
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