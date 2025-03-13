В Казахстане ужесточена ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге

Фото: КТЖ

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января 2025 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Поправки, инициированные КТЖ и правоохранительными органами, усиливают ответственность за нарушения, связанные с безопасностью движения на железнодорожном транспорте и правилами проезда железнодорожных переездов, - 10 января 2025 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Поправки, инициированные КТЖ и правоохранительными органами, усиливают ответственность за нарушения, связанные с безопасностью движения на железнодорожном транспорте и правилами проезда железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе КТЖ.





В частности, ужесточены штрафные санкции за:





- нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона животных через железнодорожные пути, а также выпас скота в полосе отвода железных дорог - штраф составляет 5 МРП или 19 660 тенге (при МРП 3932 тенге на 2025 год). По данной статье исключена такая мера административного взыскания, как предупреждение. А также вводится ответственность за повторное правонарушение в течение года. Штраф составляет 10 МРП (39 320 тенге);





- проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - штраф составляет 3 МРП (11 796 тенге), также впервые вводится штраф при повторном нарушении в течение года - 5 МРП (19 660 тенге). Здесь также исключена мера административного взыскания, как предупреждение.





Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на железнодорожных переездах остаются острой проблемой, часто приводя к вынужденным экстренным торможениям поездов. Основная причина ДТП - грубые нарушения со стороны водителей автотранспортных средств, в том числе игнорирование предупреждающих знаков и сигналов", - отметили в КТЖ.





Согласно статье 607, за нарушение правил проезда железнодорожных переездов, включая пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале, остановку на переезде, штраф увеличен в два раза до 20 МРП (78 640 тенге). Впервые вводится в статье возможное наказание - лишение права управления транспортными средствами на срок до девяти месяцев в случаях, когда нарушение приводит к повреждению транспортных средств или имущества.



