12.03.2025, 10:04 43796
В Казахстане ужесточена ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге
Фото: КТЖ
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января 2025 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Поправки, инициированные КТЖ и правоохранительными органами, усиливают ответственность за нарушения, связанные с безопасностью движения на железнодорожном транспорте и правилами проезда железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе КТЖ.
В частности, ужесточены штрафные санкции за:
- нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона животных через железнодорожные пути, а также выпас скота в полосе отвода железных дорог - штраф составляет 5 МРП или 19 660 тенге (при МРП 3932 тенге на 2025 год). По данной статье исключена такая мера административного взыскания, как предупреждение. А также вводится ответственность за повторное правонарушение в течение года. Штраф составляет 10 МРП (39 320 тенге);
- проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - штраф составляет 3 МРП (11 796 тенге), также впервые вводится штраф при повторном нарушении в течение года - 5 МРП (19 660 тенге). Здесь также исключена мера административного взыскания, как предупреждение.
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на железнодорожных переездах остаются острой проблемой, часто приводя к вынужденным экстренным торможениям поездов. Основная причина ДТП - грубые нарушения со стороны водителей автотранспортных средств, в том числе игнорирование предупреждающих знаков и сигналов", - отметили в КТЖ.
Согласно статье 607, за нарушение правил проезда железнодорожных переездов, включая пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом шлагбауме или запрещающем сигнале, остановку на переезде, штраф увеличен в два раза до 20 МРП (78 640 тенге). Впервые вводится в статье возможное наказание - лишение права управления транспортными средствами на срок до девяти месяцев в случаях, когда нарушение приводит к повреждению транспортных средств или имущества.
Напомним, в начале марта КамАЗ столкнулся с грузовым поездом в Атырауской области.
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13.03.2025, 12:47 451
Семь лет без надзора: за освобожденным насильником ребенка не следили в ЗКО
Из мест лишения свободы он был освобожден еще в августе 2017 года, однако административный надзор за ним не был установлен
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Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области после вмешательства прокуратуры установлен административный надзор за насильником несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В ведомстве напомнили, что административный надзор - это принудительная мера. Его устанавливают за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, которым установлены определенные законодательством ограничения, с целью профилактики рецидива с их стороны.
В ходе анализа выявлен вопиющий факт не установленного административного надзора на протяжении более 7 лет за лицом, отбывшим наказание за уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", - рассказали в прокуратуре.
В ноябре 2009 года приговором Каратобинского районного суда местный житель осужден к 8 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. По закону, судимость за такое преступление погашается только по истечении 8 лет после отбытия наказания, т.е. не ранее августа 2025 года.
Из мест лишения свободы он был освобожден еще в августе 2017 года, однако административный надзор за ним не был установлен", - уточнили в ведомстве.
По представлению прокуратуры Каратобинского района инициировано ходатайство в суд.
10 февраля 2025 года за вышеуказанным гражданином установлен административный надзор и в целях предупреждения правонарушений на него возложены определенные законодательством ограничения", - резюмировали в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей.
В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней. В этом же месяце изнасиловавший 12-летнюю падчерицу извращенец получил пожизненный срок.
13.03.2025, 12:06 1636
Более 400 военнослужащих Нацгвардии не получали положенные выплаты на детей с инвалидностью
В настоящее время проводится перерасчет жилищных выплат
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура РК выявила нарушения прав детей с инвалидностью военнослужащих Национальной гвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
В соответствии со статьей 14 закона "О правах ребенка в Республике Казахстан" и статьями 75, 101-2 закона "О жилищных отношениях", военнослужащие, воспитывающие детей с инвалидностью, имеют право на дополнительное жилье или жилищные выплаты", - напомнили в прокуратуре.
Однако более 400 военнослужащих указанного военного ведомства, воспитывающих детей с инвалидностью, не получали положенные выплаты.
Причины сложившейся ситуации устранены. Проведена соответствующая разъяснительная работа с личным составом. Изменен порядок подачи рапортов с обязательным указанием наличия в составе семей военнослужащих детей с инвалидностью. В настоящее время проводится перерасчет жилищных выплат", - заявили в прокуратуре.
Аналогичная работа осуществляется и в других военных ведомствах.
Напомним, в Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники.
Вчера в правительстве рассмотрели новые механизмы соцподдержки нуждающихся граждан. В кабмине хотят перейти от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости.
13.03.2025, 11:14 1311
Казахстан ратифицировал соглашение с Россией по обеспечению параллельной работы единых энергосистем
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации", сообщает "Казахстанская правда".
Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации, совершенное в Астане 9 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках соглашения стороны будут ежегодно согласовывать объемы электроэнергии, планируемой к передаче из России в Казахстан, определять стоимость покупки и продажи электроэнергии как в пределах, так и сверх допустимого отклонения фактического межгосударственного сальдо перетоков электроэнергии от планового по договорам, заключенным между акционерным обществом KEGOC в Казахстане и публичным акционерным обществом "Интер РАО ЕЭС" в России, и осуществлять покупки электроэнергии, передаваемой из Россий в Казахстан, для покрытия планового объема потребления электроэнергии, не покрываемого энергопроизводящими организациями Казахстана, на коммерческой основе.
13.03.2025, 10:36 6671
Какие меры принимают в Казахстане для снижения рисков подтоплений в паводкоопасных регионах
Фото: primeminister.kz
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В зоне высокого риска паводков находятся восемь регионов: Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Улытау. В зоне среднего риска находятся: Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области. Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.
В целях снижения рисков подтоплений уполномоченными органами проведены объезды паводкоопасных населенных пунктов Акмолинской, Западно-Казахстанской, Улытау, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, даны поручения по принятию оперативных мер", - проинформировали в правительстве.
МЧС определена группировка сил и средств служб гражданской защиты в составе свыше 37 тыс. человек, 13 тыс. ед. техники, более 4 тыс. водооткачивающих и 640 ед. плавательных средств. Воздушные суда МЧС находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, подготовлен резерв сил и средств МЧС с общей численностью порядка 1 тыс. сотрудников, 120 ед. техники различного назначения, 123 водооткачивающих и 39 ед. плавательных средств.
Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности. Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек - очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить. Надо подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения", - подчеркнул премьер-министр и дал ряд поручений.
Перед Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими госорганами поставлена задача по обеспечению круглосуточного мониторинга за паводковой обстановкой в стране. В случае осложнения ситуации необходимо принять меры по вводу дополнительных сил и средств, определить возможные варианты их действий.
Акимату Атырауской области с учетом высоких рисков на реках Жем и Кигач поручено принять необходимые меры по защите населенных пунктов, расположенных вдоль водоемов.
Министерству культуры и информации совместно с ответственными органами поручено активизировать информационно-разъяснительную работу.
По состоянию на 13 марта, площадь страны, покрытая снегом, составляет 67%. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что таяние уже началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. При этом максимальное промерзание почвы отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны: в Костанайской области до 150 см и более, Акмолинской области - до 139 см, Павлодарской области - до 159 см, Карагандинской области - до 132 см. Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков.
13.03.2025, 09:56 8871
В Жамбылской области реконструируют 76 каналов и построят три новых водохранилища
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Тараз. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкция 76 ирригационных каналов общей длиной 428 км и строительство трех новых водохранилищ "Калгуты", "Акмола" и "Ыргайты" начнутся в этом году в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Кроме того, предусмотрена реконструкция водохранилища "Терис-Ащыбулак" и Караконызского водохранилища.
Ведется реализация 34-х проектов по улучшению подачи воды на 53,9 га земель в Кордайском, Жамбылском, Байзакском, Меркенском и Жуалынском районах.
На сегодня завершены 12 проектов. В прошлом году завершились работы на 37 каналах протяженностью 137,5 км. Пробурено 46 скважин вертикального дренажа, восстановлено - 12.
В 2025-2026 годах в Жамбылской области планируется завершить 19 проектов. Будут реконструированы 105 каналов общей протяженностью 330 км. Это снизит потери воды при транспортировке и улучшит обеспечение поливной водой сельскохозяйственных полей региона", - сообщил вице-министр Ерболат Ибрайханов.
13.03.2025, 09:08 13016
Президент примет участие в IV заседании Национального курултая
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
В ходе мероприятия глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни", - отметил он.
Предыдущие заседания Национального курултая проходили:
2022 год - в Улытау;
2023 год - в Туркестане;
2024 год - в Атырау.
13.03.2025, 08:45 12046
11 районов ВКО переходят на новый рабочий график
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С января текущего года несколько районов ВКО перешли на новый график работы. Первым пилотный проект запустил Катон-Карагайский район. На данный момент к ним присоединились следующие районы: Зайсанский, Тарбагатайский, Уланский, Курчумский, Глубоковский, Шемонаихинский, Маркаколь, Самар, Улкен Нарын и Алтай, сообщили в региональном акимате.
Теперь в 11 районах Восточно-Казахстанской области рабочий день для госучреждений, предприятий и социальных служб начинается в 08:00 и заканчивается в 17:30 с обязательным перерывом на обед с 12:00 до 13:30. Однако изменения не затронули образовательные учреждения, детские сады и медицинские организации, которые и так уже работали по схожему графику.
Основной целью введения нового рабочего времени является оптимизация процессов и улучшение взаимодействия между районами. Внедрение изменений также связано с природными особенностями региона: ранними рассветами и закатами. Новый график позволяет максимально эффективно использовать световой день, что способствует повышению производительности труда и улучшению качества жизни жителей области.
Новый график работы ввели в Глубоковском и Шемонаихинском районах. Аким Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев отметил, что, несмотря на возможные неудобства, новые изменения необходимы для улучшения работы и дальнейшего развития района.
В связи с переводом времени и необходимостью адаптации к новым условиям, хочу выразить свою поддержку всем сотрудникам бюджетных организаций, которым предстоит приспособиться к изменениям в рабочем времени. Эта мера, направленная на оптимизацию рабочих процессов и обеспечение бесперебойной работы всех социальных и муниципальных учреждений. Я понимаю, что этот процесс может вызвать определенные неудобства, но уверяю вас, что такие изменения необходимы для улучшения эффективности работы и дальнейшего развития нашего района. Мы будем внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на возникающие вопросы и предложения. Благодарю вас за понимание, терпение и профессионализм. Вместе мы преодолеем все вызовы, и я уверен, что это позволит нам сделать жизнь в нашем районе еще более комфортной и стабильной", - отметил Дидар Кенесбаев.
В Глубоковском районе также прошла встреча с местным населением, на которой обсуждался новый график работы. Аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов подчеркнул важность изменений для повышения качества жизни.
Мы заботимся о наших коллегах, создавая необходимые условия для того, чтобы они могли проводить больше времени со своими родными. Мы провели встречу с населением и решили, что такой график работы поможет улучшить условия жизни и труда в районе", - подчеркнул Эльдар Тумашинов.
Кроме того, в ходе обсуждений жители выразили свои мнения и предложения относительно нового рабочего графика.
Я полностью поддерживаю это решение, ведь для меня, как работника культуры, крайне важно, чтобы все структуры района работали в едином ритме. Это позволит нам более эффективно взаимодействовать, координировать мероприятия", - сказала старший культорганизатор центра досуга Лилия Эрдман.
Местная жительница Глубоковского района поддержала изменение рабочего графика.
Мы - сельский район. Больше свободного времени вечером дает возможность уделять внимание домашнему хозяйству и общению в семье", - поделилась своим мнением Роза Адильбаева.
Данный шаг направлен на создание более комфортных условий для жителей Восточно-Казахстанской области, а также на развитие гармонии в трудовой среде, что является важным шагом в улучшении качества жизни и повышения эффективности работы в регионе.
12.03.2025, 20:48 46726
В Минэнерго РК сделали заявление после публикаций ряда иностранных СМИ
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК в ответ на публикации ряда иностранных СМИ заявило о полной приверженности соглашению ОПЕК+.
Ведомство продолжает целенаправленную работу по выполнению обязательств, включая компенсацию объемов, добытых сверх установленных квот.
При этом текущее превышение квот в феврале обусловлено технологическими процессами в рамках проекта будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении. Данный проект носит долгосрочный характер и направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов, а также на выполнение наших среднесрочных обязательств", - говорится в сообщении Минэнерго.
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провел переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений был подтвержден график выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации объемов, добытых сверх установленных квот.
Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи. В ближайшей перспективе объемы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам. Необходимо также учитывать, что на долю Казахстана приходится всего 1,5% от мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК+ - около 3%. Эти показатели демонстрируют, что Казахстан не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако, несмотря на это, наша страна остается надежным партнером и выполняет взятые обязательства", - сообщили в ведомстве.
В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан неизменно поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка и полностью привержен соглашениям ОПЕК+.
Мы продолжаем тесное сотрудничество с партнерами и готовы к дальнейшему выполнению согласованных решений. Любые дальнейшие планы по развитию нефтедобывающей отрасли Казахстана, будут реализованы исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учетом ситуации на мировом рынке", - добавили в МЭ.
Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что в марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+.
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