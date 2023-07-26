Близ Алматы зарегистрировано два землетрясения

Сведений об ощутимости нет

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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК вечером 4 июля 2023 года зарегистрировано два землетрясения на территории Казахстана, недалеко от Алматы.





По данным сейсмологов, в 19.26 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 83 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,2. Магнитуда MPV 3,8. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Глубина 15 км.





Еще одно землетрясение произошло в 19.48 в 83 км на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 9,1. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д. Глубина 15 км.





Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.



