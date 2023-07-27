Землетрясение произошло в Каспийском море  

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Актау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 4 июля 2023 года в 02.02 зарегистрировано землетрясение на территории Каспийского моря.





По данным казахстанских сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 2232 км на юго-запад от Алматы на территории Каспийского моря. Энергетический класс землетрясения 14,2. Магнитуда MPV 5,8. Глубина 70 км.





Подземные толчки ощущались в Актау силой 2-3 балла.





Как сообщает РИА Новости , в Баку в понедельник вечером чувствовались сильные подземные толчки. Жители города начали покидать свои дома.





Как уточнил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение произошло в 23.01 мск в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаза. Его магнитуда составила 5,4. Очаг залегал на глубине 35 километров. Угрозы цунами нет.





По информации республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района. В МЧС Азербайджана заявили, что в этом районе разрушений не оказалось.





Местное агентство АПА со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу сообщило, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана.





По данным управления МЧС по Дагестану, жители республики ощутили землетрясение, произошедшее в 100 километрах от Дербента. Магнитуда - 5,9.



