Более 5 тыс. абонентов отключены от электричества в Алматы из-за повреждения кабеля

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - Более 5 тыс. абонентов отключены от электричества в Алматы в результате повреждения кабеля во время земляных работ, передает Kazakhstan Today.

Без электроэнергии остались жители микрорайонов Нуркент-1, 2 и Алмалы.

20 сентября во время земляных работ на территории строящегося ресторана на пересечении улиц Момышулы - Рыскулова был поврежден кабель, обеспечивающий электричеством микрорайоны Нуркент-1, 2 (Атлетическая деревня), Алмалы, школу №201 и детский сад. В результате без электричества остались 5365 физических, 44 юридических лица", - написал в Instagram пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

По его информации, в устранении аварии задействованы 3 единицы спецтехники и 5 сотрудников АО "АЖК". Электроснабжение планируется восстановить сегодня к 19.00.

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