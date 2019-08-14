Ряд потребителей остался без электричества в Алматы

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - В Алматы ряд потребителей остался без электроэнергии, передает Kazakhstan Today.

"Электроснабжение отключенных потребителей восстановлено на 80%. В 20:00 были полностью запитаны потребители Бостандыкского района и часть Алмалинского района", - сообщили в пресс-службе АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК).

По данным компании, оперативно-выездные бригады и группы кабельщиков продолжают работы по восстановлению подачи электроэнергии оставшихся потребителей и устранением неполадок.

Ситуация в мегаполисе находится полностью под контролем. Приносим свои извинения жителям и гостям города за временные неудобства", - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, сегодня вечером в результате возгорания силовых кабелей произошло частичное отключение электроэнергии на подстанции №168А "Есентай" города Алматы.

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