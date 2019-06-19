Более 60 человек эвакуировали при пожаре в двухэтажном доме в Алматы

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - В Алатауском районе Алматы удалось потушить крупный пожар в двухэтажном жилом доме, передает Kazakhstan Today.

К моменту прибытия пожарных расчетов открытым пламенем горела кровля 2-этажного здания. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Создалась угроза распространения огня на близлежащий частный жилой дом. Оперативными действиями пожарных предотвращен переход огня на рядом расположенный дом. Пожар был локализован в 19.21 и ликвидирован в 19.51", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, из охваченного пламенем жилого дома, в котором проживало 20 семей, эвакуировано 63 человека, из них 30 детей.

Также в ходе тушения пожара вынесено 6 газовых баллонов. В одном из газовых баллонов произошла разгерметизация, то есть выпуск газа без взрыва, повлекший за собой интенсивное горение. Площадь пожара составила 270 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - уточнила Баймухамбетова.





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