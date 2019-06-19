В Атырау горела гостиница, в которой находились три десятка детей-спортсменов

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Атырау. 17 июня. Kazakhstan Today - Прибывших на соревнования детей эвакуировали из горящей гостиницы в Атырау, передает Kazakhstan Today.

16 июня, в 01.19, на пульт 101 Атырау поступило сообщение о пожаре в гостинице "Райхан" по улице Ауэзова. Возгорание произошло в парильном помещении сауны, расположенном на цокольном этаже", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

По прибытии к месту вызова пожарные по лестничному маршу спасли трех детей и эвакуировали 31 человека, в том числе 29 детей. В ведомстве пояснили, что спасенные и эвакуированные дети прибыли на соревнования из Уральска.

Пожар ликвидирован в 02.33 на площади 9 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 26 сотрудников и пять единиц пожарной техники ДЧС Атырауской области.

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