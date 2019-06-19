Система Orphus

В Атырау горела гостиница, в которой находились три десятка детей-спортсменов

17.06.2019, 09:36 13636
В Атырау горела гостиница, в которой находились три десятка детей-спортсменов
Фото: neonomad.kz
Атырау. 17 июня. Kazakhstan Today - Прибывших на соревнования детей эвакуировали из горящей гостиницы в Атырау, передает Kazakhstan Today.
 

16 июня, в 01.19, на пульт 101 Атырау поступило сообщение о пожаре в гостинице "Райхан" по улице Ауэзова. Возгорание произошло в парильном помещении сауны, расположенном на цокольном этаже", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. 

 
По прибытии к месту вызова пожарные по лестничному маршу спасли трех детей и эвакуировали 31 человека, в том числе 29 детей. В ведомстве пояснили, что спасенные и эвакуированные дети прибыли на соревнования из Уральска. 
 
Пожар ликвидирован в 02.33 на площади 9 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается. 
 
В тушении пожара были задействованы 26 сотрудников и пять единиц пожарной техники ДЧС Атырауской области.
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая