Костанай. 17 мая. Kazakhstan Today - Пять человек получили отравление угарным газом при пожаре в пятиэтажном доме в Аркалыке, передает Kazakhstan Today.

17 мая, в 09.16, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Аркалыке Костанайской области. Пожар произошел в квартире на третьем этаже на площади 10 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Прибывшие на место пожарные при помощи автолестницы из квартиры 4-го этажа спасли ребенка 2010 года рождения и еще трех человек - по лестничному маршу. Эвакуировали 20 человек, в том числе семеро детей. Пожар локализован в 09.41 и ликвидирован в 09.44.

С признаками отравления угарным газом доставлены в больницу пять жителей дома", - отметили в ведомстве.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. К тушению пожара были привлечены 14 сотрудников и три единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области.

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