Наглотавшуюся таблеток женщину и ее ребенка вызволили из горящей квартиры в Семее

Семей. 15 июня. Kazakhstan Today - Наглотавшуюся таблеток женщину и ее 6-летнего ребенка вызволили из горящей квартиры двухэтажки в Семее, передает Kazakhstan Today.

14 июня 2019 года на пульт службы 101 поступил звонок с мобильного телефона от неустановленной женщины, которая сообщила, что приняла таблетки и собирается поджечь квартиру. Рядом с ней находится ее сын. На просьбу диспетчера назвать адрес женщина ответила отказом и перестала отвечать на звонки, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Позже на экстренный номер 112 позвонил ребенок и рассказал, что "мама выпила много таблеток, дома горит бумага, сам потушить которую он не может". После подробного опроса ребенок назвал адрес и фамилию матери. Он также очень просил о помощи и сказал, что уже начал гореть ковер.

К месту вызова незамедлительно прибыли спасатели отряда №2 СПЧ-2. Старший лейтенант гражданской защиты А. Мынжанов, произведя разведку, установил, что из квартиры №6, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома, шел запах дыма. На стук в дверь никто не открывал, но были слышны крики ребенка. Мынжанов распорядился установить трехколенную лестницу в окно квартиры, расположенное с задней стороны дома, чтобы попытаться проникнуть в жилище через оконный проем.

Остальные спасатели приступили к вскрытию входной двери квартиры с помощью шанцевых инструментов.

При входе в задымленную квартиру пожарные обнаружили горящие на полу вещи и палас на площади 0,5 квадратного метра. Также в помещении находились С., 1976 года рождения и ребенок С., 2013 года рождения. Женщина лежала на диване и не отпускала ребенка. Спасатели вывели женщину на свежий воздух и стали оказывать помощь до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Очаг пожара был потушен подручными средствами", - отметили в ДЧС.

Позже бригада скорой помощи доставила женщину в отделение токсикологии почечного центра Семея с диагнозом "отравление медикаментами". Осмотрев ребенка, врачи скорой установили, что госпитализация не требуется.

По факту пожара отрабатываются версии о поджоге и о неосторожном обращении с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

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