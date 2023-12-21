20.12.2023, 18:01 14296
"Газель" опрокинулась из-за сильного ветра на трассе в области Абай
Водителем "газели" оказался гражданин России
Фото: кадр из видео
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Семей. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "Газель" опрокинулась из-за сильного ветра на трассе Омск - Майкапчагай в области Абай, сообщает Polisia.kz.
19 декабря на 913-м километре трассы Омск - Майкапчагай произошло ДТП. На помощь водителю пришли сотрудники полиции Оразбаев и Мухамеджанов, которые, следуя по маршруту патрулирования, увидели "газель", которая сошла в кювет и завалилась набок", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что водителем большегруза является гражданин РФ, который пояснил, что нарушений ПДД не допускал, а транспорт перевернулась из-за сильного бокового ветра.
Вовремя подоспевшие полицейские обратились к директору одного из ТОО, который предоставил погрузчик, способный вытянуть тяжелый грузовик на дорогу. Транспорт сопроводили до ближайшего населенного пункта. Иностранец выразил благодарность полицейским", - добавили в полиции.
Ранее автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Карагандинской области из-за сильного ветра.
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20.12.2023, 19:47 12636
В Атырау женщина скончалась в процедурном кабинете поликлиники
Фото: freepik.com
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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 51-летняя женщина скончалась в процедурном кабинете филиала городской поликлиники № 1 после получения инъекции, сообщает AtyrauPress.
В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что женщина, 1972 года рождения, 24 ноября обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу медучреждения с жалобами на слух. Затем 13 декабря она пришла на прием к своему участковому врачу с назначением от частного врача-сурдолога, чтобы получить направление в процедурный кабинет. 14 декабря в 09.15 после получения первого укола ей стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи вызвали скорую, в это время сами оказывали первую помощь. В 09.51 зарегистрирована смерть. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее мужчина скончался из-за анафилактического шока в одной из клиник Караганды. Медсестра ввела пациенту препарат ЦЕФ-3, об аллергии на который мужчина предупредил врачей.
20.12.2023, 11:47 20706
Жителям четырех микрорайонов Актау частично отключили отопление из-за аварии на теплосети
Фото: акимат Актау
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Актау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четырех микрорайонах Актау частично отключили теплоснабжение в связи с порывом на трубопроводе, сообщает пресс-служба горакимата.
Порывы произошли в 1-м и 6-м микрорайонах. Под ограничения также попадают некоторые объекты и жилые дома 2, 4, 5, 6-го микрорайонов.
Место порыва определено, аварийная группа ведет работы по устранению. Снятие ограничения планируется во второй половине дня", - сообщили в пресс-службе.
Также в КЖСА сообщают, что в связи с проведением аварийных ремонтных работ на трубопроводе по адресу 42-й дом в 13-м микрорайоне ограничена подача питьевой воды в жилые дома и объекты нескольких микрорайонов.
Власти обещают решить проблему до 20.00.
Сегодня глава города Улугбек Тналиев также встретился с жителями 14-го микрорайона, которые пожаловались на проблемы с отоплением, сообщает сайт акимата.
Тепло в квартирах слабое. Можно даже сказать, что его вовсе нет. ТОО "РЭП", обслуживающий дом, не отвечает на телефонные звонки. Мы платим за отопление, которого нет. Прошу решить вопрос с отоплением", - сказал один из жителей.
Аким города отметил, что ведется работа по регулированию отопления. В частности, в данных домах будет установлен "автоматизированный тепловой пункт".
Основная проблема - плохой теплообмен в доме. Вопрос отопления находится постоянном контроле. Несмотря на то, что тепло поступает в дом, в некоторых квартирах в случае возникновения недостатка тепла, КСК должен проводить работы по регулированию отопления. Для урегулирования этой проблемы будет установлен "автоматизированный тепловой пункт". До этого учреждение, обслуживающее жилое помещение, должно подготовить подвал. Кроме того, поручаю представителям КСК организовать встречи с населением и отчитаться перед жителями о проделанной работе", - ответил жильцам Тналиев.
Жители также сообщили акиму о несогласованностях в расчетах за отопление. Аким поручил КСК ТОО "РЭП", обслуживающему указанные дома, выдать жителям акт об отсутствии тепла в этот период для произведения перерасчета.
Напомним, ранее аким Актау ответил на видеообращение жителей города, которые пожаловались на плохое отопление в квартирах. По его словам, износ теплосетей в Актау составляет 80 процентов.
Сегодня также сообщалось, что в Костанае более 40 многоквартирных домов, школу и аэропорт отключат от теплоснабжения из-за аварии.
В прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий стало известно об отставке вице-министра энергетики Жандоса Нурмагамбетова.
Ситуацию с непрекращающимися авариями в городах прокомментировали в Министерстве энергетики.
20.12.2023, 10:40 22181
Более 40 многоквартирных домов, школу и аэропорт отключат от теплоснабжения в Костанае
Фото: Akorda
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Костанай. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии более 40 многоквартирных домов, школу и аэропорт отключают от отопления в Костанае.
В связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома № 4 по улице Герасимова 20 декабря 2023 года на период с 12.00 по 20.00 будет временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы № 29, зданий Международного аэропорта города Костаная. Приносим извинения за причиненные неудобства, приложим все усилия для скорейшего завершения работ", - сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания".
Как сообщалось ранее, за последние несколько суток были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения в некоторых областях Казахстана. В Министерстве энергетики прокомментировали ситуацию с теплоснабжением.
20.12.2023, 08:55 23676
Школьники и учитель погибли в аварии в Актюбинской области Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Учитель и двое школьников погибли в результате аварии в Актюбинской области.
По данным МВД РК, ДТП произошло во вторник в 08.30 на автодороге Самара - Шымкент в близи поселка Курылыс. Столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo. В результате пассажиры Toyota - мужчина и двое школьников погибли на месте происшествия.
По информации газеты "Диапазон", дети вместе с учителями ехали на районный этап республиканской олимпиады. Всего из поселка Жаныс би на олимпиаду выехали десять детей. В машине, которая пострадала в аварии, было пятеро школьников 10-11-х классов, учитель, водитель.
Столкнулись Toyota Alphard и грузовая машина Volvo, на встречку выехала именно Toyota Alphard. В результате ДТП пассажиры Toyota Alphard, мужчина и двое школьников 2007 года рождения, погибли на месте происшествия. Нам подавали заявку на сопровождение школьников из этого поселка, всех детей довезли в целости и безопасности, но именно от этой машины заявки на сопровождение не было. Мы не имели возможности проверить ее законность, техническое состояние машины. Были ли пристегнуты дети, кто и где сидел - будет расследование. Начато досудебное расследование. Заведено два уголовных дела по статьям 345 и 141. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщил первый заместитель департамента полиции Актюбинской области Ардана Саймагамбетов.
Кроме того, в результате аварии пострадали трое детей.
Дополнено 20.12.2023, 18.25
В акимате Актюбинской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате аварии в Иргизском районе.
Дети, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в районе села Курылыс Иргизского района Актюбинской области, находятся в стабильном состоянии. Сегодня рабочая группа, созданная по поручению акима Актюбинской области, посетила Иргизскую районную больницу", - сообщили в пресс-службе.
19.12.2023, 21:29 32091
Аким Жезказгана прокомментировал ситуацию на ТЭЦ города
Фото: @ete_ekb
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Жезказган. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Жезказгана Кайрат Шайжанов дал разъяснение об аварийной остановке котлов на городской ТЭЦ.
На данный момент на ТЭЦ работают 2 котла, температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градуса сейчас 63 градуса. Вчера вечером в котле № 4 появилась трещина. После обнаружения проблемы котел отключили и приступили к ремонту. Котел будет перезапущен сегодня к 20.00", - рассказал аким.
По его словам, 19 декабря в 07.15 была обнаружена еще одна трещина в котле № 5. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к утру 20 декабря.
Котел № 6 вышел из строя 19 декабря в 10.15, сломался двигатель дымоудаления. Ожидается, что работа котла будет восстановлена сегодня к полуночи. Сегодня ночью заработают 4 котла, температура нормализуется, ТЭЦ планирует запустить 5-й котел 20 декабря в 10.00", - добавил Кайрат Шайжанов.
Напомним, в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
13 декабря на ТЭЦ Кентау отключились четыре котла.
Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
19.12.2023, 10:35 42756
В Шымкенте в результате обрушения во Дворце фосфорников погиб молодой человек
Из-под завалов было извлечено тело молодого человека
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Шымкент. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в пустующем здании Дворца фосфорников произошла трагедия. На молодого парня обрушилась крыша.
Несколько ребят-студентов проникли во Дворец фосфорников. По предварительной информации, один из парней поднялся на второй этаж, где и произошло обрушение внутренней конструкции. При помощи спецтехники и силами спасателей из-под завалов было извлечено тело молодого человека", - сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.
Он отметил, что до происшествия вокруг здания были натянуты предупреждающие ленты и рядом дежурил полицейский патруль. Сейчас по периметру дворца выставлены посты из экипажей полиции.
Призываю родителей правильно доносить детям об опасности посещения пустующих объектов, а также объектов, находящихся на стадии строительства, реконструкции", - сказал аким.
По данным Otyrar.kz, долгие годы дворец принадлежал бизнесмену Тохтару Тулешеву. После долгих и тяжелых судебных разбирательств здание официально передали на баланс государства 13 ноября 2023 года. Его состояние находилось в плачевном состоянии. Отсутствовала часть потолочных перекрытий и были срезаны металлы.
Аким города Габит Сыздыкбеков ранее говорил о том, что в дальнейшем здание будет реконструировано в многофункциональный Дворец молодежи с благоустройством территории.
19.12.2023, 08:15 45896
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 19 декабря 2023 года в 07.46 зарегистрировано землетрясение на территории Китая.
Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 6.0. Координаты эпицентра 40.16° с.ш. 77.84° в.д. Глубина 10 км.
По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось силой 2 балла в Алматы.
Сведений о разрушениях на территории города Алматы - нет", - сообщили в ДЧС города.
Напомним, вчера вечером в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Центрального телевидения Китая, число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111.
17.12.2023, 18:06 96101
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в нескольких частных домах в селе Алматинской области
Предварительная причина - скачек давления в газопроводе
Фото: instagram/ talgar_akimat
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Конаев. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в нескольких частных домах в селе Гульдала Алматинской области, сообщает пресс-служба акимата Талгарского района.
В 06.15 в селе Гульдала по улице Байтурсынова, 67, и в 08.20 по улице Суюнбая, 34, в частных жилых домах произошел взрыв газа из-за вспышки газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали четыре человека, пострадавшие госпитализированы. Предварительная причина - скачек давления в газопроводе природного газа. Для выяснения причины на место направлена ИИПЛ, дознаватель ОД ДЧС", - проинформировали в пресс-службе.
В связи с произошедшим аким района Танат Айдарбеков посетил место происшествия и ознакомился с состоянием пострадавших семей.
Аппарату акима Гульдалинского сельского округа и районному отделу по чрезвычайным ситуациям поручено организовать профилактические мероприятия, провести обход и обследование жилых домов. В настоящее время учреждение газового хозяйства "Тауекел-Н-Алғабас" проводит обход и осмотр жилых домов в селе Гульдала", - добавили в акимате.
Ранее в Астане двое детей пострадали от взрыва газового баллона.
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