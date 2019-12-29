Черные ящики потерпевшего крушение под Алматы самолета будут направлены в Москву

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Черные ящики потерпевшего крушение под Алматы самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air будут направлены в Москву, передает Kazakhstan Today.

Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18.40 из Москвы прилетает эксперт в Алматы", - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены.

"Завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в Москву. С понедельника уже работа начнется", - сказал вице-министр.

Как сообщалось ранее, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Для 12 человек рейс стал последним , десятки остаются в больницах города в тяжелом состоянии. Сегодня в Казахстане объявлен день траура по погибшим.

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