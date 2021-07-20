Четыре человека погибли в аварии на трассе в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 19 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области в ДТП погибли четыре человека, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в полиции, смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в воскресенье на трассе Маканчи - Жаланашкол, на территории Урджарского района.
От полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 48-летняя супруга и 13-летний сын водителя Geely, а также 47-летняя супруга и 18-летняя дочь водителя "Лады" скончались на месте происшествия. Оба водителя и пассажир Geely с различными телесными повреждениями госпитализированы", - сообщили в департаменте полиции ВКО.
По информации портала Noks.kz, участниками ДТП стали три автомобиля: Geely, Kia Sportage и Лада. Кто из водителей виновен в столкновении, выяснит следствие. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".
Ранее сообщалось, что в аварии в ВКО погибли двое взрослых и двое детей.
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