Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Атырау

Атырау. 16 июля. Kazakhstan Today - Четыре человека погибли в ДТП на трассе вблизи Атырау, передает Kazakhstan Today.

16 июля, в 00.30, при приближении к Атырау по уральской трассе 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, и машина опрокинулась. В результате два пассажира скончались на месте. Чуть позже в больнице от полученных травм скончались водитель и ещё один пассажир, пишет "Ак Жайык" .

Как сообщила пресс-служба департамента полиции, начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц).

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